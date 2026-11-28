IT之家 11 月 28 日消息，据韩联社 11 月 28 日报道，韩国国务总理韩成淑当日在首尔广津区出席第一届“青年未来演唱会”（就业・创业篇），要求三星电子、SK 海力士等大企业扩大招聘。
IT之家从报道获悉，韩成淑走访了现场 34 家机构的招聘咨询展位。她向三星电子有关负责人询问明年计划招聘多少新员工，并表示“三星是大家都想去的公司，请多招一些人”，还希望三星在实习等环节提供更多实际工作体验的机会。
对 SK 海力士，她询问明年招聘计划是否已经确定，并称“多招一些会更好”；对 NAVER，她表示“明年也请认真准备”。
在与青年的对话环节，韩成淑表示，企业今后恐怕不会再花时间培训员工，让青年获得经验非常重要，这应当被设计成由政府负责的领域。
她还提到，针对创业失败后的再挑战项目正在加强。按她的说法，平均来看第三次创业的成功概率较高，应当给到这个程度的重来机会，相关项目正据此强化。
延伸阅读
韩成淑此前长期在科技与互联网行业任职，早年曾任信息技术企业代表，2017 年出任韩国门户网站巨头 NAVER 的代表理事（CEO），成为韩国大型科技企业史上首位女性 CEO。她在 NAVER 期间主导了 LINE 的全球推广、智能搜索算法升级及内容生态系统搭建等业务。
2025 年，韩成淑被李在明政府任命为中小风险企业部部长。2026 年 6 月 7 日，韩国总统李在明提名她为新任国务总理，她由此成为韩国宪政史上第二位女性总理，也是继韩明淑（2006 年 4 月就任、2007 年 3 月辞职）之后约 20 年来首位女性总理。
韩国青年就业形势是此番表态的背景之一。据韩国雇佣劳动部数据，2026 年 9 月韩国 15~29 岁青年就业率为 44.0%，同比下降 1.1 个百分点，青年（15~34 岁）就业率为 56.1%，同比下降 0.4 个百分点。
三星方面，2026 年下半年公开招聘自 2026 年 9 月 8 日启动，三星电子等 19 家关联公司参与。三星自 1957 年在韩国首次引入新员工公开招聘制度，至 2026 年已延续 70 年，是韩国四大集团（三星、SK、现代汽车、LG）中唯一保留公开招聘制度的企业。
在青年人才培养方面，三星还运营有面向青年的软件教育项目“三星青年 SW·AI 学院（SSAFY）”，在首尔、大田、光州、龟尾、釜山等地设有 5 个校区。2019 年至 2026 年，SSAFY 结业生中有 9400 余人就职于国内外 2600 多家企业。
SK 海力士方面，据 2026 年 11 月的报道，该公司已启动当年下半年全职生产线工人招聘，并取消了原有的高中及专科学历要求，相关岗位包括负责半导体制造设备维护保养及产线运营的“Maintenance”和负责质量测试及不良因素检查的“Operator”。