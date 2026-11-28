IT之家 11 月 28 日消息，据韩联社 11 月 28 日报道，韩国国务总理韩成淑当日在首尔广津区出席第一届“青年未来演唱会”（就业・创业篇），要求三星电子、SK 海力士等大企业扩大招聘。

IT之家从报道获悉，韩成淑走访了现场 34 家机构的招聘咨询展位。她向三星电子有关负责人询问明年计划招聘多少新员工，并表示“三星是大家都想去的公司，请多招一些人”，还希望三星在实习等环节提供更多实际工作体验的机会。

对 SK 海力士，她询问明年招聘计划是否已经确定，并称“多招一些会更好”；对 NAVER，她表示“明年也请认真准备”。

在与青年的对话环节，韩成淑表示，企业今后恐怕不会再花时间培训员工，让青年获得经验非常重要，这应当被设计成由政府负责的领域。

她还提到，针对创业失败后的再挑战项目正在加强。按她的说法，平均来看第三次创业的成功概率较高，应当给到这个程度的重来机会，相关项目正据此强化。