IT之家 11 月 28 日消息，据央视新闻今日报道，美国航空公司两架客机 27 日在罗纳德 · 里根华盛顿国家机场发生机翼擦碰事故，其中一架客机的翼梢小翼撞断，所幸没有人员伤亡。

报道提到，这两架客机机型均为波音 737，航班号分别是 638 和 2152，一架目的地为达拉斯，另一架计划飞往芝加哥。

事故发生在客机滑行前往跑道期间。空管无线电通话录音显示，638 航班于 27 日 17 时许准备起飞时，机长报告说该机位置略微越过了等待线，机翼与紧随其后的一架客机发生擦碰。

其中一架飞机上的一名乘客回忆说：“撞击感非常强烈。”这名乘客说：“起初飞机晃动时，好几个人发出了惊呼。随后大家纷纷向窗外张望，想看看发生了什么，机舱里议论纷纷。”

两架涉事客机均返回登机口，停飞并接受检查。机上乘客改签当天晚些时候的其他航班。美国联邦航空局表示将对此事展开调查。

IT之家注：罗纳德 · 里根华盛顿国家机场距离白宫不远，是美国最繁忙的机场之一。