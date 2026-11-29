IT之家 11 月 29 日消息，PS5 越狱玩家正充分利用解密后的 R 星游戏文件，制作出能够突破 30fps 限制的《GTA 6》性能 mod。北京时间今天（29 日）凌晨，自制程序开发者 Sword 则展示了新的成果：游戏画面可以达到 4K 分辨率和 120fps。

Sword 此前曾在 PS2 模拟器 PS5SX2 上试验帧生成技术。这次社交媒体流传的视频据称录自 PS5 Pro，而且与其他演示不同，画面输出并未经过 PC 采集卡增强。

演示中的帧率无法一直保持在 120fps，绝大多数时候却都能够超过 100fps。只有进入车流密集的繁忙城区后，游戏性能才会下降。

监控数据显示，CPU 频率大体正常，偶尔会出现峰值，GPU 温度也在合理范围内，不过功耗偏高。据外媒 NotebookCheck 报道，波兰维修技术人员 Modyfikator89 认为，高功耗可能也是维修请求激增的原因之一。

这段视频中的帧率之所以能大幅提升，得益于帧率解锁 mod、PSSR 2 和 Lossless Scaling 的共同作用。其中，主机独占的超分辨率技术可以将较低的原生分辨率提升至 4K，减轻 GPU 负担；Lossless Scaling 则通过帧生成技术插入额外画面帧，很可能将 60fps 翻倍至 120fps。

越狱后的 PS5 获得了更高性能，也要付出代价。IT之家获悉，Sword 称，游戏操作整体感觉流畅，但额外增加的延迟可能让车辆更难操控。观看视频的玩家还怀疑，画面细节明显有所缩水，部分视觉特效似乎也不见了。

尽管存在这些不足，越狱 mod 仍给玩家提供了更大的设置调整空间。不少 PS5 Pro 版《GTA 6》玩家对此感到遗憾，因为游戏发售时并没有提供 40fps 模式。R 星认为，目前的画面配置所呈现出的雷奥奈达州，正是开发者设想中的模样。尽管如此，仍有部分玩家愿意牺牲画面清晰度，换取更高的帧率。