IT之家 11 月 29 日消息，据华为无线网络公众号分享，在 2026 年非洲科技节（Africa Tech Festival）期间，华为与合作伙伴凭借“真 5G 微波回传”解决方案，获得了“年度最佳联接解决方案（Connectivity Solution of the Year）”大奖。
华为官方表示，长期以来，复杂地理环境、高昂部署成本及频谱资源紧缺等挑战，制约着非洲广大区域实现高效、经济的 5G 网络覆盖。为破解这一难题，华为联合当地运营商深入开展联合创新，基于 MAGICSwave 解决方案构建高带宽、极简部署的 5G 承载网，加速了非洲数字化包容进程。
IT之家附具体成果如下：
在非洲商用部署华为创新的小角度频谱复用技术，在不新增频谱资源的前提下，将频谱效率提升 4 倍，实现单站吞吐量高达 3 Gbps；同时，通过引入双频智能波束跟踪天线（SDB IBT），有效抵消高层铁塔晃动带来的信号衰减，大幅延长 E-band 高频微波的稳定传输距离，使偏远及复杂地形区域也能享有光纤级的大带宽回传能力。
依托极简部署、高性价比的微波回传方案，运营商得以跨越地理阻隔，大幅缩短建站周期并降低综合建网成本（TCO），实现上万个 5G 站点的快速落地。这不仅推动了当地 5G 人口覆盖率的显著跃升，也让更多非洲民众享受到高速联接带来的数字生活与经济新机遇。