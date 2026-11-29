IT之家 11 月 29 日消息，据华为无线网络公众号分享，在 2026 年非洲科技节（Africa Tech Festival）期间，华为与合作伙伴凭借“真 5G 微波回传”解决方案，获得了“年度最佳联接解决方案（Connectivity Solution of the Year）”大奖。

华为官方表示，长期以来，复杂地理环境、高昂部署成本及频谱资源紧缺等挑战，制约着非洲广大区域实现高效、经济的 5G 网络覆盖。为破解这一难题，华为联合当地运营商深入开展联合创新，基于 MAGICSwave 解决方案构建高带宽、极简部署的 5G 承载网，加速了非洲数字化包容进程。

IT之家附具体成果如下：