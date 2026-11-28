IT之家 11 月 28 日消息，首款为 AI 而生的鸿蒙手机 —— 华为星芒 OSTA O1 Pro 已于 11 月 20 日下午正式发布，叠加国补后 4999 元起。华为星芒品牌总经理刘赫也已开通微博，持续解答网友疑惑。

针对近日关于星芒 OSTA O1 Pro 开售 3 天首销激活销量约 4700 台的爆料，刘赫回应：“呵呵，不予置评。”

参考IT之家此前报道，OSTA O1 Pro 提供星芒紫、星云白、星空黑三款配色；配备一块 6.39 英寸 16:9.5 比例 1.5K LTPS 直屏；后置 200Mp 1/1.28" RYYB 主摄 + 50Mp 3.7X RYYB 潜望长焦 + 红枫镜头。

新机还搭载麒麟 9030S 旗舰 τ 芯片，提供至高 16GB+1TB 规格可选，手机内置 7000mAh 电池，支持 66W 有线充电 + 无线充电；首发搭载 HarmonyOS 7 AI 先锋版，支持全新 AI 交互、系统主动智能和长期陪伴成长。

延伸阅读

华为全新子品牌 OSTA 星芒于 2026 年 11 月 20 日在鸿蒙智行享界 V8 及星芒品牌发布会上正式发布，品牌总经理刘赫也在该发布会上首次登台亮相。据官方介绍，OSTA 取自 Original（原创）、Smart（智能）、Technology（科技）、Accessible（触手可及）四个关键词的首字母。星芒以“Come As You Are，自有光芒”为品牌口号，定位面向 AI 浪潮下愿意尝鲜、敢于表达、追求同频对话的先锋人群，聚焦中高端市场，并不走低价走量的路线。华为常务董事、终端 BG 董事长余承东表示，星芒将主打原创、智能、科技和触手可及等特性。

在华为终端版图中，OSTA 星芒与“HUAWEI”品牌构成并列的双品牌架构的另一极，两者差异化定位、互补发展，共享麒麟芯片、鸿蒙操作系统、昆仑玻璃、红枫影像等技术底座与品质标准。外界曾将星芒解读为“第二个荣耀”，但有分析认为，星芒接到的并非冲出货量的任务，现阶段更侧重建立品牌认知、培育用户并验证新的 AI 技术与产品体验。

关于首销激活量约 4700 台的说法，来自数码博主 @数码闲聊站，其统计周期为 W47，即 2026 年 11 月 16 日至 11 月 22 日。

OSTA O1 Pro 提供 12GB+256GB、12GB+512GB、16GB+512GB 和 16GB+1TB 四个版本，首发价分别为 5499 元、6499 元、7299 元和 8799 元。该机与华为 Pura X View 均采用麒麟 9030S 芯片和 6.39 英寸阔直屏，不过 O1 Pro 未配备超广角镜头，起售价较后者低 500 元，并提供后者没有的 16GB 运行内存版本。

针对价格质疑，刘赫此前曾在微博评论区回应称，他宁愿先把产品做好一点，“便宜未必是创新的方向”，并表示星芒选择创新优先；他还提到 O1 Pro 的 16GB 版本开售当天已在全平台售罄，部分线下门店供货偏少。