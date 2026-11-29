IT之家 11 月 29 日消息，《GTA 6》发售几天后就有传言，Xbox Series X 版本的表现优于 PS5 版本。依托可变刷新率技术，Xbox 版掉帧更少，流畅度更高，而 PS5 并不支持这项功能。R 星在发售数日后推送补丁，本意修复各类漏洞、闪退和小问题，但不少玩家发现 PS5 端的画面表现反而变差了。

有玩家认为，这次更新为了提升 PS5 的运行性能，牺牲了画质。不过这一说法目前还没有官方证实，需要谨慎看待。

即便如此，不少玩家十分肯定画面存在缩水。Reddit 上一名使用 PS5 Pro 的玩家表示，游戏的渲染距离有所下降，远景物体相比首发版本更加模糊。

IT之家注意到，R 星此前在 PS4 平台推出《荒野大镖客 2》时也曾出现类似争议，一部分玩家认为画质下降，另一部分则觉得没有变化。如今《GTA 6》也出现了分歧，不少 PS5 玩家表示看不出画质差别。

还有玩家提出，更新后物体突兀加载的现象更明显，光追效果和反射质量也有所削弱。目前还没有人完成详尽的技术对照测试，只能等待第三方评测机构进一步验证。

现阶段，相关吐槽基本都来自 PS5 玩家，各大论坛里暂时没有看到 Xbox 玩家大规模反馈同类问题。DualSense 手柄的自适应扳机和触觉反馈体验依旧出色，但部分玩家表示，索尼“在 PS5 上体验最佳”的宣传让他们有种落差感。