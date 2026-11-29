IT之家 11 月 29 日消息，零跑汽车官方微博今日宣布，零跑 D19 整装集结，将执行神舟二十三返回搜救保障任务。

据IT之家此前报道，零跑汽车旗下 D 系列首款车型 —— 零跑 D19 在今年 4 月 16 日正式上市并开启交付，官方指导价格区间为 21.98-26.98 万元。

作为品牌旗舰级产品，D19 基于 LEAP 4.0 技术架构打造，定位大型 SUV，提供 6 座与 7 座两种空间布局。整车尺寸为 5252/1995/1780mm，轴距达 3110mm，侧面采用纯平侧窗、隐藏式门把手及曲面车身设计，全系标配 21 英寸多规格轮圈。

零跑 D19 提供增程与纯电两种动力形式。增程版车型搭载 1.5T 增程器，全系采用前后双电机四驱系统，电机总功率 300kW（前 100kW、后 200kW），提供两种电池容量可选：

延伸阅读

神舟二十三号载人飞船于北京时间 2026 年 5 月 24 日 23 时 08 分在酒泉卫星发射中心发射升空，乘组由指令长朱杨柱与航天员张志远、黎家盈组成，其中黎家盈是中国香港首位执行飞行任务的航天员。该乘组于 5 月 25 日进驻中国空间站，在轨驻留约半年。

2026 年 11 月 28 日，神舟二十三号与神舟二十四号航天员在中国空间站完成在轨交接并移交了空间站钥匙。按任务计划，张志远担任神舟二十三号返回任务指令长，与黎家盈、首名外籍航天员穆罕默德 · 齐尚 · 阿里一同搭乘飞船返回；朱杨柱则留轨继续完成一年期在轨驻留试验，与指令长汤洪波、航天员武毅共同执行神舟二十四号载人飞行任务。

神舟二十三号飞船预计于凌晨时段返回内蒙古东风着陆场。11 月 26 日，东风着陆场组织所有搜救力量完成返回前最后一次全系统综合演练，参演搜救回收力量包括地面分队指挥车、搜索车、通信车、医监医救车等车辆装备，以及空中分队 5 架直升机。此次搜救任务在夜间进行，低温和扬沙环境对直升机动力系统和航电系统有一定影响，前期已组织夜间暗舱飞行和沙尘地起降训练。

零跑 D19 此前已入选国家航天工程重大保障任务。2026 年 11 月 19 日，作为第 200 万台零跑整车，一辆黑色零跑 D19 驶下零跑金华智能制造基地总装产线，零跑汽车由此成为首家达成 200 万台下线的中国新势力车企，该车随后确定出征国家航天工程重大保障任务。