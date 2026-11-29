IT之家 11 月 29 日消息，微信输入法 iOS 版已在苹果 TestFlight 推送了 4.0.2 版本更新。
据用户反馈，该版本微信输入法采用 WKWebView 方案，实现了完全的免跳转语音输入。用户可在输入法中设置语音免跳转。相关页面显示，该功能支持：
无需跳转，即用即说
仅在语音输入时占用麦克风
唤起稍慢，暂不支持离线语音
IT之家附微信输入法本次更新日志如下：
语音输入支持「指令修改」，说完内容直接说要求，可改文字、加表情、翻译
新增「语音个人词典」，记住你的个性化用词，让语音识别更准
iPhone 15 Pro 及以上机型新增语音免跳转模式
隔空传送支持 Live Photo
优化 iOS 27 键盘顶部间距不一致的问题
延伸阅读
iOS 系统长期限制第三方键盘扩展调用麦克风。苹果官方开发文档《Custom Keyboard》明确指出，自定义键盘和 iOS 8.0 中的所有 App 扩展一样，无法访问设备麦克风，因此无法实现听写输入，也没有公开 API 让键盘扩展启动系统听写。
正因如此，此前 iOS 端第三方输入法的语音输入普遍需要「跳转」到宿主应用才能录音。近期有开发者发现，可在输入法中嵌入一个尺寸约为 1×1 像素的隐藏 WKWebView，借助网页独立申请麦克风权限来实现无跳转录音，再将音频传递给键盘进行识别，但该方式需要用户开启输入法的「允许完全访问」权限。
有分析指出，采用该方案时，控制中心显示正在调用麦克风的应用并非输入法本身，而是显示为「未知」，未来苹果也有可能通过系统更新对此方式加以限制。
需要注意的是，本次 4.0.2 版本仍处于 TestFlight 测试阶段，用户需等正式版发布后才能在 App Store 中升级体验。
在本次更新之前，微信输入法已加入「隔空传送」功能，可在登录同一账号的设备之间传输文字、图片等内容，并支持自定义设备名称，4.0.2 版本则在此基础上新增了对 Live Photo（实况照片）的支持。