IT之家 11 月 29 日消息，微信输入法 iOS 版已在苹果 TestFlight 推送了 4.0.2 版本更新。

据用户反馈，该版本微信输入法采用 WKWebView 方案，实现了完全的免跳转语音输入。用户可在输入法中设置语音免跳转。相关页面显示，该功能支持：

无需跳转，即用即说

IT之家附微信输入法本次更新日志如下：

新增「语音个人词典」，记住你的个性化用词，让语音识别更准

延伸阅读

iOS 系统长期限制第三方键盘扩展调用麦克风。苹果官方开发文档《Custom Keyboard》明确指出，自定义键盘和 iOS 8.0 中的所有 App 扩展一样，无法访问设备麦克风，因此无法实现听写输入，也没有公开 API 让键盘扩展启动系统听写。

正因如此，此前 iOS 端第三方输入法的语音输入普遍需要「跳转」到宿主应用才能录音。近期有开发者发现，可在输入法中嵌入一个尺寸约为 1×1 像素的隐藏 WKWebView，借助网页独立申请麦克风权限来实现无跳转录音，再将音频传递给键盘进行识别，但该方式需要用户开启输入法的「允许完全访问」权限。

有分析指出，采用该方案时，控制中心显示正在调用麦克风的应用并非输入法本身，而是显示为「未知」，未来苹果也有可能通过系统更新对此方式加以限制。

需要注意的是，本次 4.0.2 版本仍处于 TestFlight 测试阶段，用户需等正式版发布后才能在 App Store 中升级体验。

在本次更新之前，微信输入法已加入「隔空传送」功能，可在登录同一账号的设备之间传输文字、图片等内容，并支持自定义设备名称，4.0.2 版本则在此基础上新增了对 Live Photo（实况照片）的支持。