IT之家 11 月 28 日消息，技术博主 @itspdfu 于 11 月 26 日在 X 平台发布长推文，通过挖掘 iOS 27.3 Beta 2 开发者预览版，发现了苹果 Siri AI 和多项 Apple Intelligence 功能的每日使用限额。

消息源指出根据苹果设定，设备每向苹果的私密云计算（PCC）发起一次请求，就消耗一个 Token。而这些 Token 只用来证明用户还有可用额度，不会暴露用户身份。

在请求流程中，用户在 iPhone 端发起的云端 PCC 请求，会先联系 Token 授予服务（Token Granting Service，简称 TGS）。TGS 知道用户是谁，会核查用户的使用资格和剩余额度，但不知道用户具体问了什么。

核查通过后，TGS 向设备返回一批一次性 Token（One-Time Tokens，OTT），设备把这些 Token 存在本地。随着用户使用，设备再继续申请新的 Token。对于受计量的功能，设备通常每批申请 5 个 Token。

IT之家注：这里的 Token 是私密云计算（PCC）的访问令牌，并非 AI 模型中的词元（Token），设备每向苹果的私密云计算发起一次请求，就消耗一个 Token。一次 Siri AI 查询可能多次连接 PCC，比如查找附近营业的书店，就消耗了 2 个 Token。复杂任务一次可能扣 2 到 3 个。

在 OS 27.3 Beta 2 中，Siri AI 每台设备每天的标准额度是 20 个 Token。订阅 2TB 的 iCloud+ 套餐后，可在此基础上再增加 80 个，每天共 100 个，相当于标准额度的 5 倍。

IT之家此前报道，iCloud+ 现有订阅方案将提供不同等级的 AI 使用额度提升，订阅价格暂时不会调整：

50GB（免费）：不增加 AI 使用额度。

200GB：最高提升至免费额度的 2 倍，月费 2.99 美元（现汇率约合 20 元人民币）。

2TB：最高提升至 5 倍，月费 9.99 美元（现汇率约合 66.7 元人民币）。

6TB：最高提升至 10 倍，月费 29.99 美元（现汇率约合 200.3 元人民币）。

12TB：最高提升至 20 倍，月费 59.99 美元（现汇率约合 400.6 元人民币）。

图乐园和照片生成式编辑的标准额度为每天 10 个，2TB 套餐用户可用到 50 个。快捷指令中的云端模型，以及第三方应用调用苹果基础模型，标准额度都是每天 5 个，2TB 套餐用户可用到 25 个。

额度分为设备、账户和家庭三个池子，使用时会优先扣除设备额度。Token 缓存在申请它的那台设备上，不能在设备之间通用。所以一台设备的额度用完后，另一台设备仍有可能继续发起请求。

此外一次 Siri AI 查询可能会多次连接 PCC。比如查找附近营业的书店，一次就消耗了 2 个 Token。苹果还计划推出按成本计量的“退款”机制，让简单请求少扣一些额度。不过这一机制目前尚未生效。