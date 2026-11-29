IT之家 11 月 29 日消息，当地时间 27 日，据外媒 The Register 报道，印度免费的电子政务平台 DIGIT 曝出严重 SQL 注入漏洞，多家使用该平台的机构需要尽快安装安全补丁，以保护 20 亿名公民免于风险。

DIGIT 是一套模块化电子政务服务平台，提供身份验证、支付收取等基础功能。第三方开发者也可以自行开发 DIGIT 模块，目前已有大量开发者参与其中，推出了涵盖出生和死亡证明管理、税费征收、水处理厂运营等不同用途的扩展模块。

DIGIT 在印度政府体系中应用广泛，全国所有邦和中央直辖区政府均已采用该平台，使用者还包括超过 20000 个地方政府机构。

印度也在向海外推广 DIGIT。这是该国数字化政策的一部分：将为自身需求开发的软件转化为数字公共产品（DPI），免费提供给其他国家。目前，已有 9 个国家在不同程度上部署了 DIGIT，分别是莫桑比克、利比里亚、塞内加尔、尼日利亚、布隆迪、埃塞俄比亚、印度尼西亚、牙买加和斯里兰卡。

印度人口约 14 亿，印度尼西亚约 2.8 亿，尼日利亚约 2.4 亿。加上其他采用 DIGIT 的国家，使用该平台的政府所覆盖的人口总数超过 20 亿。然而，DIGIT 存在的 CVE-2026-136706 漏洞，正使其中部分民众面临风险。

该漏洞是一处严重程度评分达到 9.3 分的 SQL 注入漏洞，问题出在受影响的用户与访问控制服务组件：系统在构建和执行 SQL 查询时，没有正确处理用户输入的数据。

印度计算机应急响应小组（CERT-In）警告称，未经身份验证的远程攻击者可以通过向目标系统中存在漏洞的 API 接口发送特制数据，发动攻击。一旦攻击成功，攻击者就可能执行任意 SQL 查询，进而未经授权地获取、修改或删除目标系统中的数据库信息。

负责 DIGIT 项目的 eGov India 已公布修复该漏洞的更新补丁源代码。

地方政府通常通过中央或邦政府运营的大型部署，以 SaaS（IT之家注：软件即服务）方式使用 DIGIT。但即便如此，目前分布在各个城市及其他机构的运行实例已经超过 1000 个。

这些机构因此也需要将 DIGIT 漏洞修复列入紧急工作清单，与 Java、PHP、vCenter 等其他突然需要紧急安全更新的常用技术一并处理。