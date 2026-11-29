IT之家 11 月 29 日消息，当地时间 28 日，据外媒 Wccftech 报道，过去几天，埃隆 · 马斯克多次声称，Anthropic 打算从 SpaceX 租用更多算力。但 SemiAnalysis 机构研究部门近期发布的一份简报，对这一说法提出了直接质疑。

面对外界质疑，马斯克不仅没有收回此前的说法，还进一步透露，谷歌同样有意增加从 SpaceX 租用的算力。他还借机嘲讽其他超大规模云服务商动作迟缓，称他们与其叫作超大规模云服务商，不如称为“伪超大规模厂商”（hyposcalers）。

本月早些时候，Anthropic 高管在与卖方分析师的一次会议上直言，公司与 SpaceX 的算力租赁协议不会延续至明年年中之后。

这一消息传出后，马斯克对此表现得颇为不以为意，称 SpaceX 很乐意收回这些算力，但实际情况恰恰相反。

几天后，马斯克更进一步，直接宣称：“我和 Anthropic 沟通时，他们告诉我，他们极有可能继续向 SpaceX 租用算力，而且希望租用的规模还要大得多。”

不过，本周早些时候，SemiAnalysis 机构研究部门的一份简报又带来了新的说法：Anthropic 可能不会续签与 SpaceX 之间涉及约 50000 块 H200 GPU 的集群租赁协议。

这笔生意对 SpaceX 的影响不小。2026 年第三季度，Anthropic 贡献了 SpaceX 近三分之一的收入。按照现有安排，从 2026 年 12 月起，待合同约定的算力全部交付后，Anthropic 每月将向 SpaceX 支付 31 亿美元（IT之家注：现汇率约合 206.92 亿元人民币）。不过，2027 年初之后，这份协议可以提前 90 天通知取消。

SemiAnalysis 的简报还透露，SpaceX 已经开始向其他客户推介这部分算力资源，预计最早于 2027 年初开放使用，报价约为每 GPU 小时 5 美元（现汇率约合 33.4 元人民币）。

与此同时，据报道，SpaceX 还大幅下调了小型算力集群的 Blackwell GPU 现货租赁报价，从每 GPU 小时约 15.0 至 15.5 美元（现汇率约合 100.1 至 103.5 元人民币）降至 10 至 12 美元（现汇率约合 66.7 至 80.1 元人民币）。这也使小型集群的报价与大型集群持平，后者已经在为 Anthropic 和谷歌等大客户提供服务。

对于 Anthropic 和谷歌未来的算力需求，马斯克也在 X 上作出了回应。他在一则讨论两家公司未来算力需求的帖子下留言称：“我不确定哪家公司会租用更多算力，但谷歌已经表达了从我们这里租用更多算力的意愿。”

目前，谷歌每月向 SpaceX 支付 9.2 亿美元（现汇率约合 61.41 亿元人民币）租用算力，双方的协议期限截至 2029 年 6 月。

马斯克还解释了 SpaceX 为何下调部分客户的 Blackwell GPU 现货租赁报价。他指出，算力租赁市场正在出现分化：用于高带宽训练的大规模、完整算力集群价格仍在上涨，有时涨幅相当可观；小型集群的租赁价格则在下降。

他对此解释道：“针对高带宽训练配置的大规模、完整算力集群，租赁价格正在上涨，有时涨幅相当显著；但对于规模较小的算力资源（GPU 数量不足约 5000 块），租赁价格正在下降。总体而言，SpaceX 算力的 GPU 平均租赁价格正在上涨。”

此外，马斯克还把矛头指向 SpaceX 的超大规模算力竞争对手，嘲讽他们动作迟缓，并认为他们根本称不上真正的超大规模服务商。“人们根本不知道，一家硬件实力极强的公司进入一群行动迟缓者的领域后，会发生什么。…… 称他们为‘伪超大规模厂商’或许更准确。”

按照 SpaceX 的规划，到 2026 年底，公司算力容量将达到 2.5 至 3GW，2027 年还将新增约 10GW，使总容量达到约 13GW。若把供电和冷却基础设施也计算在内，整体规模目标则高达 20GW。

为支撑这项扩张，SpaceX 仅 2027 年的算力相关资本支出就预计将飙升至 3,900 亿美元（现汇率约合 2.6 万亿元人民币），平均每 GW 约需投入 300 亿美元（现汇率约合 2,002.5 亿元人民币）。