IT之家 11 月 29 日消息，Telegram 创始人兼 CEO 帕维尔 · 杜罗夫前天在 X 平台发文称，他们正在向所有旧版苹果 iOS 系统用户发送警告，敦促这些用户尽快更新系统，并警告称“你的 iOS 版本哪怕只落后一点，所有数据都可能面临风险。仅仅打开一个网站，你的设备就可能被黑客入侵。”

杜罗夫分享的一张截图显示，Telegram 官方账号向用户发送了警告信息，称用户当前使用的 iOS 版本已经过时，存在安全漏洞，可能危及数据和账户安全。

同时，币安联合创始人赵长鹏近日在 X 平台表示，使用 iOS 18.4 至 iOS 18.7 系统的用户，将在币安生态系统中的大多数应用和网站上看到安全警告弹窗。赵长鹏还呼吁其他加密货币应用采取类似措施。

谷歌威胁情报团队（IT之家注：Google Threat Intelligence Group）、iVerify 和 Lookout 于 2026 年 3 月披露了 DarkSword 漏洞利用链。该攻击链利用六个安全漏洞，当用户访问恶意网站时，iOS 18.4 至 iOS 18.7 系统的 iPhone 可能被黑客入侵。谷歌表示，这六个漏洞均已在 iOS 26.3 系统中得到修复。