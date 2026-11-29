IT之家 11 月 29 日消息，据中央广播电视总台中国之声 11 月 29 日报道，有消费者通过水滴筹捐款后被开通多份保险并遭扣费。

据报道，吉林省吉林市的宋女士今年 9 月通过水滴筹为患病儿童捐款，捐款后页面频繁弹出窗口，其中出现“0 元投保”类提示。她误点后收到微信企业号发来的资料完善提醒，次日水滴保从其银行卡扣走 195.7 元。

宋女士查询后得知，名下共有 4 份保险，包括两份免费保单、一份一元保单，以及一份每期扣费 195.7 元的百万医疗险。

客服为她办理了百万医疗险退保，其余三份需她自行联系三家保险公司，最终四份保险全部退掉。她表示，自己未签署任何保险合同，也未授权开通免密支付。

另一位山东日照的张女士今年 10 月通过水滴筹捐出 10 元，捐款后页面弹出“一元投保”提示，她随手点击，未上传身份证、未填写姓名，数日后被扣走 180 余元。

央视记者实测发现，使用水滴筹捐助后退出时，页面常弹出营销窗口，其中一次在显著位置引导填写手机号码，而提示已进入投保流程的文字较小。

报道还提到，南京的房先生 2025 年 9 月在小区使用共享充电桩，扫码后跳出水滴保营销弹窗，他误以为填写信息是开启充电的必要步骤，在输入身份证号、手机号与验证码后购买了三份保险。

南开大学金融发展研究院院长田利辉表示，在网络捐助情境下，“完善保障”与“购买一份商业保险”是两个不同的概念，消费者容易将赠送保障、完善资料理解为平台提供的附加服务；判断一份保险是否为消费者自愿购买，要看消费者是否充分知情。

田利辉认为，这类不知不觉投保、暗中连续扣费的捆绑保险，实际上是把同意变成了技术动作，“恐怕不是销售瑕疵，而有可能是一种变相欺诈”。他建议，授权应当单独进行，平台通用支付授权不等于保险扣费授权，扣费前应告知金额、周期与取消方式。

IT之家注意到，国家金融监督管理总局办公厅近期已就保险不当销售问题下发通报，该通报列举了八类典型的保险不当销售行为，其中“消费者不知情被开通保险”被重点点名。

通报指出，部分保险公司、保险中介机构与互联网平台合作，将保险销售嵌入网购、出行购票、话费充值、短视频、直播等场景，通过默认勾选自动续保及免密代扣、隐藏取消键等方式，让消费者授权银行卡长期扣费。

监管部门近期已就《关于进一步规范互联网保险经营有关事项的通知》向业内征求意见，拟通过“十不得”负面清单规范互联网保险经营，其中针对支付授权环节，拟明确禁止劫持引流、无感知扣费与层层转包营销业务。