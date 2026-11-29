IT之家 11 月 29 日消息，据中央广播电视总台中国之声，我国核电领域首个自主可控的三维工厂设计软件 ——“核枢龙宸”今天（29 日）正式发布。

一座百万千瓦级核电机组背后，是上千人的研发设计团队，数据的一致性容不得半点差错。而有了这套软件，标志着我国拥有了核电站设计的“源头工具”，更在底层图形技术、专业设计效率、数据资产继承等多个维度实现关键突破。

据介绍，这次发布的三维工厂设计软件打通了九大专业（IT之家注：工艺管道、设备、建筑、结构、暖通、电气、仪控、通信、水工）的全流程，过去靠图纸和人工反复核对，现在在电脑上就可以预先排查、把全流程先走一遍；软件生成的三维模型和设计数据，贯穿采购、建造、安装、运维，直到退役。

针对核电设计的高频痛点，研发团队为九大专业量身打造了数十项技术创新。基于拥有自主知识产权的三维图形平台，“核枢龙宸”采用 GPU 驱动渲染、按需加载，可支撑千万级构件的全厂模型。

实测中，整座核电站 50 万构件规模模型的启动和管件布置响应，与国外主流软件基本相当；全部构件隐藏，约 3 秒就能完成，远超国外软件的约 10 秒；355 兆字节的三维产品模型可一次导入，速度提升 25%。

针对核岛厂房常见的钢覆面、穹顶、斜洞口等复杂构件，软件还有专门的建模工具。构力科技核电项目交付经理樊昊介绍，这些性能已经全面对标国外主流软件，设计与仿真的双向数据打通，从源头减少了重复劳动，也保障了设计数据的一致性与准确性。