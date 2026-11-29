IT之家 11 月 29 日消息，灵游坊昨日为《影之刃零》游戏推送 1.0304629 补丁更新。本次更新在设置中新增了「战斗辅助」分组及「自动强视角辅助」选项。并为 PC 版新增「鼠标切换锁定目标灵敏度」选项，可用于调整使用鼠标切换锁定目标时的灵敏度。

官方表示，本次更新可能导致部分第三方 Mod 不兼容，建议已安装 Mod 的玩家在更新前先将其移除。若 Steam 显示的下载量明显高于预期，或更新后遇到游戏异常，请检查是否仍有残留的第三方 Mod；移除后可重试更新或重启游戏。

此外如果更新后出现闪退或卡顿，可尝试清除着色器缓存。在 Steam 库中右键点击《影之刃零》，依次选择「管理」→「浏览本地文件」，进入 PBZ\ProjectPBZ\Saved\Cache 文件夹并删除其中的文件。重启游戏后，系统将自动重新编译着色器。

IT之家附本次更新详情如下：

优化与调整

降低了显存与内存占用，过场动画及雪地场景中的改善尤为明显。

优化了部分场景与 Boss 战的运行流畅度，减少了部分特效造成的卡顿。

优化了战斗中的自动锁定逻辑。

优化了角色在小型石块、低矮台阶及缓坡上的移动体验，减少了卡顿或受阻的情况

调整了武器「灵蛇软剑」的操作与效果：现需按住「处决敌人」键施展「剑花如盾」，并延长了架势状态下闪身的无敌时间。

更新了部分武器与技能说明，并修正了部分界面、图标及多语言文本中的问题。

BUG 修复

画面与音频

（PC）修复了 AMD Radeon RX 9000 系列显卡在特定驱动版本下，体积云中出现方格状亮块的问题。

修复了部分过场动画播放异常，以及场景闪烁、漏光的问题。

修复了角色在稍远距离时衣袖与手指出现拉伸等画面问题。

修复了部分语音、音效及背景音乐缺失或播放异常的问题，并调整了部分对话与环境音的音量。

战斗与数值

修复了触摸铃铛重置敌人后，部分敌人异常保持隐身状态并仍可移动和攻击的问题。

修复了部分情况下 Boss 在战斗中停止行动的问题。

修复了冰缓抗性未正确生效的问题。

修复了使用部分武器时无法连续闪避的问题。

修复了风雪刀客部分不可防御招式会意外造成伤害的问题。

修复了影之武装「拙壁盾」升至 25 级后，举盾无法将杀气恢复至满值的问题。

修复了影之武装「泥头车」的「力荡四方」可多次命中并错误地不断叠加伤害，最终造成可能秒杀大部分敌人的问题。原设计中此技能只会造成单次伤害，且不会反复叠加生效。

修复了饰品「舞扇」的增伤效果错误持续生效，且无差别加强所有技能的问题。原设计中此饰品只针对一次性位移技能生效而非持续生效，目前版本中经过无差别强化且积累后导致了全局战斗数值错误。

修复了饰品「百相傩面」的暗源减免效果也会作用于「奇门类」影之武装的问题。原设计中应为只针对「召唤类」影之武装生效，目前版本会造成可无限免费释放影之武装的错误。

修复了在激活武器「长形黑伤」的进阶技能「炽杀」时，任何双手武器使用该技能都会造成削韧数值异常，导致敌人必定出现硬直的问题。

修复了若干与处决、复活、Boss 技能以及武器和饰品效果有关的战斗问题。

流程、任务与成就