IT之家 11 月 30 日消息，如果你在 PS5 上玩 《GTA 6》 时觉得手柄电量掉得特别快，这并不是手柄出了毛病。真正的原因是 Rockstar Games 把 DualSense 手柄的各种功能用得太充分了，为的是让整体游戏体验更好。

在 Game Informer 近期做的测试中，一块充满电的标准版 DualSense 手柄在玩 《GTA 6》 时大约能撑四个半小时；价格更高的 DualSense Edge 表现更差，大约只有三小时四十分钟。报道提到，如果玩《影之刃零》等其他游戏，手柄的续航时间几乎是这两倍。

当然，这些数字会因玩家而异，取决于手柄的使用年限、电池状态，以及玩家在游戏里正在做的活动类型。

据IT之家了解，Rockstar 已经把 DualSense 的不少功能融进了 《GTA 6》 里一些最基础的操作。比如在 Vice City 开车时，自适应扳机会调整阻力，模拟踩下车辆油门的手感。

触觉反馈也被用在其他多种活动里，包括游泳，甚至配车钥匙也包含在内。此外，手柄内置扬声器经常用于通话和通知。这些设计让游戏体验更有沉浸感，但这也意味着手柄的多个耗电功能会在整个游戏过程中被频繁使用。