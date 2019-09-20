【IT之家开箱】苹果Apple Watch Series 5图赏：时时刻刻，常伴你心

IT之家9月20日消息 今日，苹果iPhone 11、iPhone 11 Pro和iPhone 11 Pro Max以及Apple Watch Series 5正式开售。除iPhone 11系列外，IT之家也拿到了Apple Watch Series 5，并为大家拍摄了精美的图赏，一起来看一下吧。

这款44毫米不锈钢版本的Apple Watch Series 5表壳厚度为10.7毫米，配备电极式心率传感器与第二代光学心率传感器，支持指南针与摔倒检测。

Apple Watch Series 5采用带有触觉反馈的数码表冠，配备W3 Apple无线芯片，搭载64位双核S5处理器。

Apple Watch Series 5采用具备力度触控功能的LTPO OLED全天候视网膜显示屏，支持从60Hz到1Hz调节，从而实现屏幕常显。

这款44毫米表壳的Apple Watch Series 5屏幕像素为368×448（40毫米版本屏幕像素为324×394），支持1000尼特亮度。

功能方面，Apple Watch Series 5支持50米防水，搭载GPS、GLONASS、Galileo和QZSS定位系统，加速感应器最高可达32g-force，配备32GB存储。

连接方式方面，Apple Watch Series 5支持802.11b/g/n 2.4GHz无线网络以及蓝牙5.0，还支持LTE和UMTS（GPS+蜂窝网络版本）。

电源方面，Apple Watch Series 5内置锂离子充电电池，最长可达18小时续航，配备磁力充电线与USB电源适配器。

目前，Apple Watch Series 5与iPhone 11系列均已正式开售。iPhone 11系列新品也已于天猫首发，天猫还联合蜂鸟即配首次推出iPhone一小时达服务。开售后，上海、杭州主城指定区域的消费者，可在天猫中国电信翼天下旗舰店、联通华盛旗舰店购买iPhone 11系列新品，率先体验这项服务。天猫今年还推出“保值回购”服务。用户在天猫购买带有“保值回购”标识的iPhone，使用一年后可5折回收。