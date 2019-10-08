微软Surface Duo安卓机将可运行UWP？新证据曝光

IT之家10月8日消息 微软在10月2日的新品发布会上推出了小屏折叠双屏设备Surface Duo，其运行Android系统和应用程序，并支持完整的谷歌Play商店应用程序。Surface Duo配备了两个5.6英寸显示屏，并且可以展开为8.3英寸显示屏。

据外媒预测，如果不将UWP移植到Android，就不再有UWP开发人员的故事了。到目前为止，新的迹象表明微软正在为此进行工作。

新出现的Github存储库，暗示微软可能正在考虑将WinRT移植到Java（Android也使用该API）。微软观察者WalkingCat发现了JavaWinRT，是Windows Runtime的Java语言投射。

根据Windows开发人员Rafael Rivera的说法，JavaWinRT投射将允许Java开发人员（大概在Windows上）访问UWP API。

开发者表示，没有“UWP runtime”之类的东西。这是Windows Runtime API公开给开发人员使用的特定语言的一种投射或工具。但仍然是个好消息。

UWP在Windows Phone时代取得了一定程度的成功，并且从理论上讲，将有近10亿台Windows 10设备支持UWP，这将成为活跃的开发人员平台。但是，开发人员仍将重点放在移动设备上，如果没有移动设备，UWP开发可能并不能成为主流。