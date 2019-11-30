路透社：美国考虑出台新规进一步收紧对华为供应商的限制

IT之家11月30日消息 据路透社援引两名消息人士的独家报道称，在令人沮丧的是，美国政府考虑未来继续扩大对华为供应商的限制以阻止更多使用美国技术的外国产品被出口给华为。

美国商务部在5月以国家安全为由将华为技术公司列为贸易黑名单。众所周知，将华为列入实体名单允许美国政府限制向该公司销售美国制造的商品，以及一些在国外制造的包含美国技术的有限商品。但是根据现行法规，主要的外国供应链仍然不在美国当局的控制范围之内，从而促使唐纳德·特朗普总统政府内部进行机构间讨论对现有的限制条款进行修改。两名知情人士说，这为华为再次被列入黑名单增加了更多的可能性。

即使特朗普政府上周同意对现行禁令给予缓和空间并寻求签订相关协议来为贸易战降温，对华为的封禁程度仍在不断扩大。

华盛顿贸易律师道格·雅各布森（Doug Jacobson）表示，这些变化将代表“美国出口管制范围的重大扩展，而美国盟国和美国公司对此将不太满意”。他预计这些举动将扰乱供应链，但最终华为将找到其他公司来填补空白。

知情人士说，商务部和姊妹机构将着重于扩大贸易范围的一条规则称为“最低限度规则”，该规则规定了外国制造产品中的美国含量是否赋予美国政府权力以阻止出口。官员还可以扩大所谓的直接产品规则，该规则将基于美国技术或软件的外国制造商品置于美国法规之下。同时知情人士透露美政府内部的一些鹰派人士希望该项法案能够快速被通过。

上周，美国商务部第三次为华为续签了所谓的临时通用许可证，扩大了其参与有限交易以维持美国农村网络运营商的许可。

对此华为和商务部没有立即回应置评请求。