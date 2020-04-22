【IT之家众测作品】小米AIoT路由器AX3600体验：一份晚到的惊喜

本文系IT之家众测第六期作品。稿件内容、照片均为众测作者原创。

首先还是感谢下软媒IT之家的这次活动。从Win7优化大师开始接触到现在，软媒也算是从小众玩机爱好者，一点点来到广大电子数码爱好者面前。希望之后还能有更多此类活动，能让软妹的水友参与进来，请不要吝啬刺客的钱包。



关于此次众测活动，主角是小米新旗舰路由器AX3600。自2月13日跟小米10一同发布到现在也已经接近两个月了。也已经有了不少开箱，测试，拆机测试，尽管本路由器还处于绝赞分批抢购之中。。。

本次路由器发布，可以说是铆足了劲，做足了宣传，毕竟是跟自家旗舰手机Mi10一起出来的。不过看 PPT介绍，还不如近距离，自己体验下，看能不能改变小米路由器以往的形象。

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拿到路由器，第一感受就是大！包装壳大！路由器大！

整个包装壳43x31x8cm，到底有多大呢。

▲来对比下24寸显示器内屏54x30cm

看打开盒子，来张全家福，路由器膜文字提示，好评。虽然我还是无视它，直接整个拿起。

▲这照我感觉是AX3600素颜巅峰了吧

这路由器本体依旧很大，准确地说是很长，不算两边支开的天线，跟一只14寸笔记本一样宽。

▲看图

随机赠送一本可有可无的说明书（这个建议可以无纸化了，最基础的连接方式印刷在盒子内面即可），12V2A电源一只，80cm长5E网线一条。网线相对而言就显得“很小”了。当你的路由器与电脑主机横跨一个显示器（本人27寸），那么你只能自己再额外入手一条合适长度的网线了。而当你的主机与路由器在同侧的时候，个人觉得也不太好寻找一个合适的体位结合。就目前来看，5E线上限1G搭配千兆端口正好基本满足使用。但你配备一根长1m乃至1.5m的长的网线，我觉得才是符合消费者需求的，而且网线本身也不贵可以省下不必要的麻烦。这个方面希望小米以后能维持“大”的风格。

而这电源我也有个要吐槽的地方，产品绝对是一手全新开箱 ，但是上面为什么这么脏？犹如我常年吃灰的机械键盘啊。

▲应该是我这只，中奖了。个别现象吧

对于等不及看内容的，在这我先对这次测评做个总结：这款产品依旧很小米，但它也变心啦

一、还是那个小米的味道，设计理念简洁清爽。

这个路由器成三角长条状，有点像个金字塔或者木舟，磨砂质感，遗憾的是表面会留下指纹，机顶有金属条装饰，可以说是颜值点睛之笔。总共7根天线，两侧各一根，背后五根，中间的为AIot天线用于米家智能设备连接。其实也就是4根5G天线，2根2.4G天线的组合。天线本身不可拆卸，拥有左右上下各90度的可活动范围，当然正常情况下都是7根竖直。

不过你偶尔也可以摆几个pose，像是这样的。

▲来个开屏散花

天线够多，但是本身设计还是很简洁的，跟路由器本体一样三角长条状设计，中间天线的指示灯也搭配了三角形状。

正面仅有两个指示灯，边上印有英文系统跟网络文字，为蓝橙两色。剩下就是右下角MI logo跟机身型号字样了。测试了下时间开机大约43秒左右。

背面依然很简洁，分别是一个WAN口，三个LAN口，最高均支持千兆。三个LAN口对于设备较少的用户足够满足，但是对于小部分用户，希望入手之前先确认好，以来避免不必要的问题。因为，不少路由器都是配备四个LAN口的。比较意外的是每个接口都配备了独立指示灯，在网线联通设备之后有闪绿光，而单纯插上网线并不会亮。

这个理念，还延伸到了其他方面。比如说，没有独立电源按钮，没有WPS按钮（这个或许是因为配备了米家天线的缘故？），甚至没有符合该价位标配的USB接口，不管是2.0还是3.0一个没有。对比配两个接口的设备来说，真的有些过于简洁了。



应该有人会讨论路由器配备USB到底实用性如何？就我而言，使用率确实低的可以忽略不计，目的也无非用于路由器连接存储使用，而长期使用对存储设备会有较大损耗。你把优盘，插上一会，拔下来摸一下金属口就能体会到，以至于我主要用来充电。但是，USB配了用户可以不用，没有就是你不对了。

有硬需的朋友该考虑下了，虽然我觉得USB可以有其他代替方案。

也许小米设计师的刀工在向老黄学习，能简（减）的地方减，减完依旧能满足绝大多数人的需要，甚至那小部分人凑合下表示也还行。

二、还是那个小米的味道，硬件够强用料够足。

小米会在一些地方简化，但在核心部件一向都是肯下本的。

1、处理器用的是高通IPQ8071A，官方六核心设计，当然其实是四核1GHz的CPU加双核1.7GHz的NPU。1GHz不算频率很高，但四核设计，处理任务应该还是游刃有余的，专门设计的高达1.7GHz的NPU据说用于网络加速，能更好地优化网络。光从PPT来看，可以肯定是款比较强劲的芯片。专门的核心处理专门的任务，避免了一核奋斗，九核围观的尴尬。

2、无线方面，上面提到的6根天线同时配上信号放大器，效果那是相当的不错。

比起看无线模块型号，还是直接上对比来的简单粗暴。这里提一句，路由器信号弱的很弱，宣传强的倒没强到哪里去。这其实是有原因的，在于我国限制了放射功率不得超过100mW，所以凡事你老老实实遵守规定，涨幅真的就只是就那么回事。当然厂家总有自己的办法来争取攻克“难题”。

测试对象：AX3600（3000M），R6800（2600M，160MHz），MR2600（2600M，160MHz），K2。（小米选择穿墙模式，另三只均为老毛子固件地区选择澳大利亚），宽带为200M，手机iPhone11，软件SpeedTest。

Ping值，抖动，丢包率基本接近，信号好的时候各有高低，距离变远则小米略有优势。

总结：5G信号方面AX3600>MR2600≥R6800，K2 5G方面差距较大没有测试；2.4G信号方面 AX3600≥K2>MR2600>R6800，信号强度与K2五五开，甚至各有胜负，但是要强调一点。极限距离测试的时候K2虽然信号跟ax3600相当，但是网络已经不稳定（信号虚高）。

AX3600完全满足100方，120方基本覆盖（排除个别位置）。只想用一个路由器的，价位差不多的可以考虑。面积再大，或者对信号有要求的，果然还是建议多入手设备方案。

完全可以概括为三英战吕布，AX3600正是那个无双割草机吕布，在信号强度与传输速度上都有优势。（包括价格）

文件传输测试：将电脑中6G的电影分别通过VLC传送到手机。

电脑→网线→R6800→iPhone 7 Plus，3分11秒

电脑→网线→R6800→iPhone 11（Wi-Fi 6），1分42秒

电脑→网线→AX3600→iPhone 7 Plus，2分17秒

电脑→网线→AX3600→iPhone 11（Wi-Fi 6） 1分39秒

使用AX3600均有优势，但是对于iPhone 11并不明显，对于iPhone 7 Plus则提升较多，当然我觉得这跟手机双天线关系较大。但是要提一下，ax3600在进行无线传输的时候，有较为明显的电流声。

同时还简单对AX3600跟R6800做了个抗性好干扰测试。测试方式将两台路由器叠在一起。

3、256MB ROM、512MBRAM，还是旗舰的料。理论上均有248台带机量，没错其实这家伙可以说是款企业级路由器啦。看着这256+512的配搭，就跟数着cup核心一样一样的开心。实测挂机20+表现很稳定，轮流使用各设备均能流畅响应，完全满足家庭使用。但是说一个问题，这玩意仅仅支持28880分钟？2880m=48h=2d。2天？我应该没算错吧？？？

看着这硬件，就差最后问一句，啥时候能开源，做第三方固件了，哈哈哈。

三、再来看看小米的软实力

简单看下网页端界面蓝色为底，依然还是简洁的设计理念，分常用设置与高级设置，功能模式很清晰，常见的黑名单、QoS等也都有。不过这也表示，AX3600并没有可玩性——没有插件支持。

这里仅提两项功能

IPv6设置很简单。开关开启，选择Native，DNS建议手动配置。

桥接，也很简单，选择无线中继，之后选择对象网络，输入密码，点击完成即可。但并不建议使用此功能，对无线传输损耗较明显，当然200M网络仍无压力。信号右侧有5G标示的为桥接5G信号，没有标识的应为2.4G。猜测：选择5G信号为使用5G天线桥接，2.4G信号为2.4G桥接。实际使用中如果5G信号够好，建议使用5G桥接，因为5G传输更大，再一部分配置桥接之后，余下的性能依然可以较好地满足网络使用。

冲着首页那个无法忽视的二维码，再下载个小米WiFi APP瞅瞅。

基本还是常见功能，其中两个比较不一样。

一个是红包功能，大概就是分享网络，然后访客按小时支付红包，具体时长金额可选，同时可限制网速。假设下，要是在城市闹市区，走过路过留下一元钱，那不可限量啊，这么想想是不是还有点小激动。但是，现实是。。。

还有一个功能类似网络加速器，查了下有使用时长，等于说是送了段时间的会员体验。

而APP本身没啥特别亮点，甚至稳定性较差，经常打开显示连接中，然后变路由器离线，明明正常使用的。再者，智能设备添加也会失败。。。（图一）

作为一个小米智能设备适用者，发现其实米家app也支持路由器添加，而且这里通过路由器添加新设备极为友好，打开就会自动跳出处于同局域网内的设备，轻松点击添加（图二）。那么，是不是米家app可以取而代之了呢。很遗憾，他的设置是这样的（图三）。

三、小米果然还是小米

这一丝丝的残念感，可以说还真的是小米的味道。我最后的选择是留下米家app，毕竟可以跟其他智能一起使用，而路由器设置交给网页。值得一提的是，米家app内实时数据跟小米Wi-Fi内不一样，也不知道谁在骗谁。

之所以能让我删掉小米Wi-Fi，一个原因在于这台路由器真的很稳。拿到产品不重启连续使用一周，在游戏、视频中均未遇到任何断流情况。截止文章时间，王者荣耀也在排位打出一波8连胜，接近80胜率打上星耀三，看来一台好的路由器很重要啊。

不过，不知道是不是网络问题，IDM与XDown下载速度较慢，未见到满载过。待后续，继续使用反馈。

一款路由器好不好，我觉得最关键的是两点，一是信号够强，二是使用够稳。而AX3600无疑是两点都满足了，一款好的路由器就是要让你忘记它的存在。

这表现可以说是，彻底改变了我对小米路由器的看法。网上相传，小米路由器、电饭锅买不得，冲着这台路由器我要告诉你，以后只给黑电饭锅了。

小米路由器翻身做主人了！当然其实小米路由器近期的表现已经在改变，AX3600可以说是一个明显的转点，这应该也是小米大力宣传甚至自信跟旗舰Mi10一起发布的原因。

此外再提两个细节

一个是AX3600硬件支持160MHz宽频，同时固件更细提示未来会支持。官宣：

仔细一看甚至还有Mesh，买个小米Wi-Fi6路由器，免费送160MHz跟Mesh，这不是大大的赚了。❀🐔

相信160MHz支持应该很快就会有，同时Mesh会带来很大的优势。但是一来Mesh不知道要到啥时候更新，二来你Mesh设备准备好了嘛。

还有个细节，就是路由器顶部的金属条设计，是开缝的，理论上确实可以做到散热。效果不说，设计点算是用心的了。兼顾实用性跟美观。

那看到这里，是该推荐各位买买买了嘛。不！AX3600无疑是款好的路由器，但是适合自己的才是最好的。

599元，一款最新Wi-Fi6路由器，未来推送160MHz、Mesh，包括硬件用料。没错，雷总我想跟你交个朋友。

对比，同配置的产品，网件、华硕价格奔着四位数去。

对比，同价位的产品，似乎暂时还没一个能打的对手。

但是！但是！但是！

100-200元档才是最多人购买的。200-400也有不错的选择（二手洋垃圾之类的）。400元以上，多数人最先考虑的还是网件、还是华硕，小米要追上还是有路要走。

如果你需要新设备，如果你手头正好有600元左右的闲钱，如果你打算铺设未来几年的网络，如果你需要强大的信号，如果你不在乎玩机，如果你不在乎品牌，请还是来跟雷总交个朋友，AX3600不会让你失望。

而预算不到的，手上有路由器可以再战的，可以再等等。Wi-Fi6还在普及，目前优势还没有真正发挥出来，市场价格也会下来。没错，这是等等党除了被动森玩家嘲讽之外的又一次胜利。

有需要的，可以放心入手了。先到先得，早买早享受，晚买享折扣，不买没得送（好像也不全是）。下一轮的预约马上又要开始了。

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