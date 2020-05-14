雷电接口存缺陷，微软：Win10 安全核心 PC 不受 Thunderspy 攻击

IT之家5月14日消息 最近，研究人员展示了一种名为Thunderspy的无法检测到的快速硬件攻击，该攻击可以轻松绕过英特尔的Thunderbolt雷电安全功能，并允许攻击者从锁定和加密的PC复制内存。微软今天解释称，安全核心（Secured-core）PC不受Thunderspy攻击的影响。

以下是安全核心PC提供防雷保护的方法：

受保护的核心PC使用深度防御策略，该策略利用Windows Defender System Guard和基于虚拟化的安全性（VBS）之类的功能来减轻多个领域的风险，从而提供全面的保护，抵御Thunderspy等攻击。

安全核心PC随附支持内核DMA保护的硬件和固件，默认情况下，此保护已在Windows 10操作系统中启用。内核DMA保护依赖于输入/输出内存管理单元（IOMMU），阻止外部外围设备启动和执行DMA，除非授权用户登录并且屏幕解锁。

安全核心PC出厂时默认启用了虚拟机管理程序保护的代码完整性（HVCI）。HVCI利用系统管理程序启用VBS，并隔离代码完整性子系统，该子系统可验证Windows中的所有内核代码均已从常规内核签名。除了隔离检查之外，HVCI还确保内核代码既不可写又不可执行，从而确保未验证的代码不会执行。

IT之家此前报道，微软于2019年首次发布了Secured-core PC。这些PC是现成最安全的Windows 10设备，具有集成的硬件、固件、软件和身份保护功能。Windows OEM必须满足微软列出的严格安全要求才能获得此认证。这些新型安全核心PC面向在数据敏感度最高的行业（例如政府、金融服务和医疗保健）工作的客户。

相关阅读：

《雷电接口存缺陷，2019 年之前生产的任何 PC 都易受到“Thunderspy”攻击》