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IT之家5月15日消息 美国商务部宣布将华为的临时许可再延长90天，推迟到2020年8月13日。
自2019年5月，美国商务部以国家安全为由，将华为纳入实体清单，不过，该部门随后多次延长临时许可限制。在此前，美国商务部曾将其延长至2020年5月15日。
IT之家此前曾报道，美国商务部工业与安全局四次延长华为临时通用许可证，该许可证授权在涉及出口，再出口和转让的交易中进行特定的有限交易。根据《出口管理条例》的规定，向华为及其非美国分支机构提供受实体清单约束的物品。
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