【IT之家开箱】华为MatePad Pro 5G图赏：这或许是你的下一台“电脑”

IT之家5月30日消息 5月27日晚，华为发布了国内首款5G平板华为MatePad Pro 5G，搭载麒麟990 5G SoC芯片，采用40W超级快充，27W无线正向快充，3D石墨烯散热技术，5299元起。

华为MatePad Pro 5G采用10.8英寸全面屏，机身重量仅约492克。

在配置方面，华为MatePad Pro 5G搭载麒麟990 5G SoC芯片，5G网络理论下行速率高达2.3Gbps，可20秒下载完一部2G大片。同时，华为MatePadPro 5G配备智能磁吸键盘HUAWEI M-Pencil手写笔，支持4096级压感，支持侧锋书写和熄屏速记。

华为MatePad Pro 5G标配40W超级快充，支持27W超级无线快充，内置7250mAh大容量电池，搭载四声道扬声器，且经过了哈曼卡顿调音。

华为MatePad Pro 5G借助高速率、低延迟的5G网络，支持云电脑和云游戏。开启5G下的华为云电脑后，可以在平板端畅快使用PC应用，重度办公任务也可轻松应对；5G云游戏则让平板电脑也能畅玩PC端游甚至主机游戏，这两大创新功能大幅拓展了平板电脑的应用场景。

IT之家现在为大家带来这款5G平板新品的图赏：