华为 Mate30/Pro 5G 推送 EMUI 10.1.0.137 更新：智慧分屏支持更多第三方应用

IT之家6 月 6 日消息 华为 Mate 30(4G)/Mate 30(5G)/Mate 30 Pro(4G)/Mate 30 Pro(5G)/Mate30 RS 保时捷设计版现已推送 EMUI 10.1.0.137 更新。

IT之家了解到,本次更新智慧分屏新增支持更多第三方应用,同时修复了部分游戏场景有时断触的问题。

适配机型包括 C 版本号为 C00/C01/C786 的以下机型:

Mate 30(4G)全网通版 TAS-AL00

Mate 30(4G)移动定制版 TAS-TL00

Mate 30(5G)全网通版 TAS-AN00

Mate 30 Pro(4G)全网通版 LIO-AL00

Mate 30 Pro(4G)移动定制版 LIO-TL00

Mate 30 Pro(5G)全网通版 LIO-AN00

Mate 30 RS 保时捷 LIO-AN00P

注:系统 C 版本号查看方法:设置 > 关于手机 > 版本号,括号中 C 及其后面的 2 位 / 3 位数字,如版本号 10.0.0.205(C00E201R7P2),其 C 版本号为 C00。

需要注意的是,该版本采取分批方式进行推送,10.1.0.132 版本升级到 10.1.0.137 版本也可以通过 “服务 APP > 服务 > 升级尝鲜”下载版本进行升级。