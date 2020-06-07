创纪录：华为智能生活馆首日成交额破九百万

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IT之家 6 月 7 日消息 华为智能生活馆（深圳卓悦中心）已于昨日在深圳市福田区正式开业。据博主 @宋敬亭 介绍，华为智能生活馆昨日单天成交 905 万元，也创下了深圳品牌开业的最高纪录。
IT之家此前报道，华为智能生活馆（深圳卓悦中心）建筑外观新潮时尚，极具辨识度。建筑外立面顶部由 89 块不同尺寸的定制钢化玻璃精密拼接而成，整体极富科技风格。这也是今年华为在中国区开业的首家旗舰店。
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