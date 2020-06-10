技嘉 B460M AORUS PRO 主板 618 特惠：858 元

IT之家6 月 10 日消息 一年一度的 618 年中大促还有十天就要来临了，而这段时间各厂商也是纷纷呈现出自己的促销产品，其中就包括各大厂商新发布的英特尔平台的主板。此次 618 大促期间，技嘉 B460 AORUS PRO AC 限时优惠价 1298 元，技嘉小雕 B460M AORUS PRO 到手价 858 元。

随着英特尔 Comet Lake-S 系列处理器的解禁，技嘉也推出了多款支持该系列处理器的主板产品，其中适合主流玩家的 B460 AORUS PRO AC 和作为玩家经济之选的 B460M AORUS PRO 就是它们中的典型代表。

IT之家了解到，技嘉 B460 AORUS PRO AC 搭载了英特尔 B460 芯片组，CPU 接口为 LGA 1200，兼容各个型号的英特尔十代酷睿处理器，另供电和散热设计也得到升级，8+2 直出式数字供电，SSD 插槽均搭载散热片，辅之 5 w/mK LAIRD 导热垫，有效提高了整体散热。

拓展方面，B460 AORUS PRO AC 搭载了 2.5G 有线网卡和 WIFI6 无线网卡，支持单插槽 32GB、最大 128GB 内存拓展，配备了 2 组 PCI-E 3.0 x4 M.2 SSD 插糟、USB 3.2 Gen2-C、、USB 3.2Gen2-A、5×USB 3.2Gen1-A、Q-Flash Plus USB 接口、HDMI、DP 以及音频等接口。此外，B460 AORUS PRO AC 支持 Smart Headphone Amp 技术、超耐久技术、RGB Fusion2.0 技术，可外接灯带。

而另一款经济之选的小雕 B460M AORUS PRO 相较而言则更显性价比，采用 MATX 的板型，将 2.5G 有线网口换成了普通的千兆网口，采用 4+2 相混合式数字供电，配备一组带散热片的 SSD 插槽。同样支持单插槽 32GB 内存和最大 128GB 内存、独立音频系统、RGBFusion 2.0 灯光系统 另外还提供了 M.2 WIFI 扩展插槽、USB 3.2 Gen2-C、5 x USB 3.2 Gen 1-C 、4 x USB 2.0 、HDMI1.4、DP1.4 等接口。

目前 B460 小雕 PRO 正在参与 618 大促，限时优惠 858 元，晒单可享 100 元 E 卡。