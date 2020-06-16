微软 Teams 教育版一屏容纳 49 人，超 1.5 亿学生教师用其远程学习

IT之家6 月 16 日消息 微软宣布推出 “Teams 教育版”系列功能，让师生能够在接下来的学年采用全新的远程和混合教学形式。这些功能包括：视图界面扩展到最多可容纳 49 个参与者、自定义背景、课堂洞察分析以及虚拟分组讨论室等。

新的远程教学模式要求老师创造引人入胜、有趣且包容的内容，以确保学生积极参与学习。为此，老师需要在各种教学活动中采用一个远程教学数字工具中枢，同时保持安全的教学环境。IT之家获悉，超过 1.5 亿学生、教职员工、教育机构领导和教师已经在积极地使用以 Teams 教育版为中心的微软教育产品来进行远程教学。新的 “Teams 教育版”系列功能旨在提高学生的参与度，并向老师提供新的方法来让学生全身心投入数字化学习。

一个屏幕可容纳 49 个参与者：Teams 将把视图界面扩展成 7x7 网格，最多容纳 49 个参与者，从而加强学生的参与性以及社交和情感连接。预览版将在本月末上线，并将在今年晚些时候上线更多功能。

虚拟分组讨论室：今年晚些时候，老师将能够创建虚拟的学生小组，并让学生在小组内接触和合作。

加强学生的参与性：在 “Teams 教育版”中，学生可以在班会中以数字化的方式举手。老师还可以看到考勤报告，并且今年晚些时候还可以查看班级洞察分析——这是一个智能的数据分析工具，可以通过新的趋势视图展现学生的课堂参与度、交作业的比例、活动指标和分数等。

会议大厅：保障学生安全和控制课堂体验是关键。Teams 中新的会议选项可以防止学生在无人看管的状态下开始会议，并让老师确定谁可以出席会议，确保只有指定的学生才可以加入某个会议。

自定义图片和个性化学习空间：由于家人在共享空间内工作、生活和学习，使用 Teams 时，除了选择背景模糊和提前选好的背景图片，学生和老师还可以自定义其图片，即个性化布置自己的学习空间。

集成合作伙伴的产品：“Teams 教育版”现在还集成了 Kahoot、Prezi、GO1、Nearpod、Piazza、Gaggle、Moodle、Canvas 等合作伙伴的产品。未来，微软将继续集成更多合作伙伴的产品，让学校更轻松地使用 Teams。

微软还在 Microsoft Word、Microsoft Edge、Teams、OneNote、Flipgrid 和我的世界教育版中内置了沉浸式阅读器（Immersive Reader）等学习工具，让父母能够帮助阅读水平各异以及存在阅读或书写障碍的孩子。

目前，全球每个月有超过 2300 万患阅读障碍和学习困难的人使用沉浸式阅读器。在教育方法方面，微软的工作重点和核心理念就是创建无障碍教育。微软翻译教育版（Microsoft Translator for Education）等新体验让老师能够以母语与学生及家长交流，并通过文字和音频帮助学生学习读写。