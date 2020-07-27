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【IT之家评测室】萤石智能视频锁 DL20VS 体验：远程可视，主动防御，隔壁老王的噩梦

2020/7/27 10:07:51 来源：IT之家 作者：马卡 责编：马卡
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近两年来，中国智能门锁市场正在快速崛起，无论是传统制造企业还是互联网公司，都开始布局智能门锁产品，对于消费者而言，可选的产品也是越来越多。智能门锁不仅是智能家居生活的安全保障，更是智能家居的第一个入口，因此重要性不言而喻。

今年上半年，萤石发布了一款全新的智能锁 --DL20VS 智能视频锁，天猫售价1999元，目前已经开售。在智能和安全性之外，萤石智能视频锁DL20VS门锁还有远程可视，主动防御告警等功能。“萤石”是海康威视旗下的智能家居品牌，海康威视大家很熟悉了，作为全球领先的以视频为核心的物联网解决方案提供商，特别是在智慧安防领域深有建树。

萤石成立于 2013 年，目前已经有庞大的产品生态和开放平台，包括在智能入户、智能安防、家电控制、智能机器人等领域都有着丰富的产品。实际上在 DL20VS 之前，萤石已经发布了多达十余款的智能门锁产品，这里就不多介绍了，感兴趣的小伙伴可自行官网了解。

第一部分：包装

萤石智能视频锁 DL20VS 的包装相对比较大，内部有泡沫缓冲，包装整体外观较为简洁，正面印有门锁的效果图。

配件方面，包括前后面板、门扣板、锁体、方棒、锁芯包、感应卡 * 3、锂电池 * 2、钥匙 * 3、螺丝包、开孔模版等等。

尺寸规格方面，其中萤石智能视频锁 DL20VS 的前面板三围尺寸为 399.2*83.2*82.9mm，后面板 399.2*83.2*82.1mm，整体大小与防盗门的门锁接近，产品适用于防盗铁门 / 木门，适用门厚为 40-110mm。门锁前后面板采用了铝合金 + 塑胶，门锁面板的外包围采用了棕色的钢琴烤漆设计。

萤石智能视频锁 DL20VS 的整体造型还是延续了传统门锁的设计，但配色和亮漆面的运用让产品看起来非常大气，符合国人的审美，而且比较百搭，无论你家的门是白色还是深色，萤石智能视频锁DL20VS在上面都不会显得太突兀。

门锁室外部分的最上方，有一枚 200 万像素、水平 110°、垂直 110° 的广角摄像头以及一枚 PIR 人体感应报警传感器，这也是门锁实现远程可视、主动防御告警等功能的核心配件。

门锁支持 5 米高清夜视，可自动切换白天 / 黑夜模式。PIR 人体感应报警传感器感应角度为 110°，感应距离和感应灵敏度在 App 内皆可调整。

在摄像头下方，则是数字按键、感应卡区域，其中门铃和感应卡均印有标识，其余的数字按键在使用中则会自动点亮。

门把手采用了传统的机械式设计，门把手顶部是指纹识别模块，开门方式和传统的门锁一致，当识别指纹之后，需要将门把手按下去推开门。

门把手下方是钥匙区域，为了保证安全，钥匙插孔被黑色的塑料板盖住，使用时需按压塑料板底部。实际上当你习惯指纹解锁之后，传统的物理钥匙基本是 “吃灰”状态了，更多的，是当产品没电或者是忘记密码等情况下的一个备用解锁方案。

门锁的最底部，还有一个 Micro USB 接口，可通过电源、充电宝等为其应急解锁供电。

门锁的室内部分，上方是存有两块电池的电池仓，每块电池容量均为 6400mAh，其中最上方的电池用于视频供电，最下方的电池则用于门锁供电。按照官方的说法，门锁系统可正常使用一年左右，视频系统供电在人体感应每天触发时长达 5 分钟的情况下，可以连续使用 2 个月。

两枚电池均采用了 Micro USB 充电方式，当电池即将没电时，App 会提前给用户发出警告。

▲锁体

为了让用户放心，门锁的机械锁芯和钥匙均采用了单独包装。锁芯等级为 “C 级”，也是目前等级最高的锁芯。

第二部分：安装

萤石智能视频锁 DL20VS 赠送了一张价值 500 元的上门安装服务卡，可用来指纹锁上门免费安装一次。换句话说，萤石智能视频锁 DL20VS 是免费安装的。以山东地区为例，萤石赠送的上门安装服务已经实现了全部覆盖。

下载萤石云视频 App，扫描上门安装服务卡背面的二维码即可预约，当然你也可以拨打客户服务电话进行预约。

这里必须要夸赞一下萤石门锁的安装服务。

预约完成后，萤石工作人员会给打一个电话确认安装时间。IT之家是 7 月 17 日预约完成，预约上门时间为 7 月 21 日上午。7 月 21 日上午 10 点，萤石工作人员准时到达。

安装之前，工作人员会告知安装可能会产生噪音，整个安装过程在 1 小时左右。在安装锁芯时，工作人员会展示锁芯完整的包装，让用户更放心。

安装完成后，工作人员会验证门锁的每一个功能是否正常使用，同时指导用户如何操作，因此也不用担心安装完成之后遇到不会使用的问题。最后工作人员还和笔者互加了微信，在使用过程中遇到不懂的问题可以随时通过微信指导，非常贴心。

此外，门锁安装完成之后，工作人员还会主动打扫安装产生的垃圾整个安装过程用户基本零参与，总而言之，萤石的安装服务绝对是产品的加分项，这也表明了萤石对客户尽职尽责的态度。

第三部分：体验

1、解锁方式

萤石智能视频锁 DL20VS 共支持指纹、密码（支持组合密码）、感应卡、机械钥匙、临时密码（短信授权）五种解锁方式，日常使用中，主要还是以指纹为主和感应卡为主。

值得一提的是，萤石智能视频锁的水滴型智能感应卡自带 “防火墙”功能，在激活感应卡之后，也需要给感应卡设置一个密码，能尽可能的避免卡片被复制的可能。

▲萤石智能视频锁 DL20VS 门外部分

▲萤石智能视频锁 DL20VS 门内部分

萤石智能视频锁 DL20VS 共支持 100 位用户、100 枚指纹容量、100 组密码容量、100 张感应卡容量，即便是你的家庭成员再多，也无需担心指纹容量不够用的问题。

▲指纹解锁成功后，萤石智能视频锁 DL20VS 门把手绿灯亮

▲未录入指纹解锁，萤石智能视频锁 DL20VS 显示红灯

2、安全性

在用户最关心的安全性方面，DL20VS 做的比较到位，除了上述的 C 级锁芯和感应卡防火墙之外，产品还支持防 “小黑盒（即特斯拉线圈）”攻击，采用了支持国密算法的安全芯片，支持防试开自动锁定 (指纹 / 密码 / 卡 5 分钟内连续 5 次错误系统锁定 3 分钟），锁被强行拆除时，会发出 60 秒的警报，并通知户主的手机。产品还支持虚位密码技术、误反锁主用户可开门等等。

此外，产品还赠送了一次保险服务，保险期内单次事故最高可赔付合计 128 万元。

3、萤石云视频 App 及使用

在使用门锁之前，需要下载萤石云视频 App 绑定产品，在该 App 内，你可以查看门锁的常开状态、电池状态、信号状态、实时视频、用户管理、临时密码等等。

需要额外说明一点的是，为了进一步的保证安全性，萤石云视频 APP 端不具备开启门锁添加用户的权限，如需添加指纹、密码或卡，必须要使用主用户在门锁上验证登录后操作 ，虽然麻烦了一些，但毕竟安全性更高。

萤石云视频 App 支持临时密码添加，临时密码可通过 APP 自定义设置有效时长（最长三天）和使用次数，比如家里来亲戚了，但你又恰好不在家，这时候可以通过 App 设置一个临时密码，亲戚输入密码后即可开锁。实际上对于普通用户来说，临时密码的应用场景并不多，但是对于一些民宿来说，该功能确实比较实用，不会在管理钥匙、房卡上花费太多精力。

2、门铃功能

萤石智能视频锁 DL20VS 支持门铃远程可视通话功能，门外点击门锁上的门铃按钮时，门锁的门内部分会发出响铃，同时手机端会收到 “来电通知”，锁内配置了扬声器和麦克风，可以随时随地通过手机 App 与门前访客进行双向视频通话。

接通之后，可与门外的人进行双向视频通话。

3、远程可视

因为加入了摄像头，萤石智能视频锁 DL20VS 支持实时预览功能，在一定程度上，这款门锁就是你家门外的固定监控。

在萤石云视频 App 内，点击实时视频即可对门外进行视频直播。即使是你身在美国刚下飞机，也可以通过 App 查看到家门的实时状况，从根本上杜绝隔壁老王的存在。

你还可以视频截图、查看回放录像、甚至还可以点击麦克风按钮与门外的人进行对话。天黑之后，门锁会自动切换至黑夜模式，支持 5 米夜视。门锁自带了 32GB 的存储，可用于录像存储。

4、人脸识别和主动防御

萤石提供萤石云人脸识别增值服务，有了它，萤石智能视频锁 DL20VS 是可通过 AI 快速判别家人或访客。当然，不用额外担心，人脸识别服务仅用来识别访客，并不能用来直接解锁。

比如笔者上传了同事的头像之后，同事每次开门，手机端都会收到家人开锁提醒信息。你还可以设置留言播报，比如家人每次开门，都会收到 “欢迎回家”的祝福等等。

不过经IT之家测试，该功能的识别精确率并不是太高，偶尔出现过几次判断为陌生人的情况，算法看来还需加强。

人脸识别另外一个功能，即陌生人识别的驱离徘徊，当你把所有家人录入系统之后，家门口此时出现了老王，并且徘徊了很长时间，系统会判断为异常，视频智能锁会主动发出声音告警，吓退这位不速之客，同时通过推送告知用户。

需要注意一点，人脸识别服务是付费的，一年 66 元，不算贵，产品也免费赠送了一个月体验。如果没有额外需求，萤石智能视频锁 DL20VS 的基础功能基本能够满足绝大部分家庭的使用，因为其还有非常强大的主动防御系统。比如门口徘徊的每一个人，摄像头都会精准的记录下来，保存录像，并通过 App 通知户主。

比如即便是老王在门口徘徊，门锁也会检测到人体感应事件，并通过 App 告警提醒，并且会将路过门口的整个视频录制下来，保存到本地，你可以通过 App 第一时间查看。

写在最后：

因为门锁是安装在IT之家办公室的防盗门上，在使用过程中，也遇到两个问题，一方面因为是公共区域，人流量实在是太大了，几乎每分钟门口都会走过去一人，所以摄像头几乎每时每刻都在工作，因此视频的耗电量也是剧增，视频专用电池每天能耗电 30% 左右。当然也可以通过徘徊时间的调节，降低路过行人的触发频次。

其次，办公室的工作人员频繁进出门口，所以每天早晨开门之后，门锁需要先设置成常开模式，这也额外增加了操作成本。

不过有购买意向的消费者朋友们根本无需担心上述问题，因为这款产品本身就是定位家用，上述问题基本不会在日常家居使用中出现。首先，普通家庭根本用不上门锁的常开模式，其次，按照普通的封闭式小区来说，门口的人体感应触发每天也就在 10 次左右，因此视频供电电池使用两个月根本不是问题。

总而言之，萤石智能视频锁 DL20VS 是一款功能强大、安全性非常高的智能门锁产品，它不光承担着智能门锁的职责，更是你家门口的监控和视频门铃，远程可视和主动防御功能，也是隔壁老王以及那些不怀好意的人的噩梦。

萤石智能视频锁 DL20VS 目前正在促销中，天猫旗舰店售价为 1999 元，并且支持三年联保以及赠送一台 199 元的 CP1 云台机，性价比十足，活动截止至 7 月 31 日。对于那些近期准备考虑更换门锁的小伙伴来说，萤石智能视频锁 DL20VS 是一个非常划算的选择。

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关键词：萤石智能门锁IT之家评测室

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