【IT之家评测室】萤石智能视频锁 DL20VS 体验：远程可视，主动防御，隔壁老王的噩梦

近两年来，中国智能门锁市场正在快速崛起，无论是传统制造企业还是互联网公司，都开始布局智能门锁产品，对于消费者而言，可选的产品也是越来越多。智能门锁不仅是智能家居生活的安全保障，更是智能家居的第一个入口，因此重要性不言而喻。



今年上半年，萤石发布了一款全新的智能锁 --DL20VS 智能视频锁，天猫售价1999元，目前已经开售。在智能和安全性之外，萤石智能视频锁DL20VS门锁还有远程可视，主动防御告警等功能。“萤石”是海康威视旗下的智能家居品牌，海康威视大家很熟悉了，作为全球领先的以视频为核心的物联网解决方案提供商，特别是在智慧安防领域深有建树。

萤石成立于 2013 年，目前已经有庞大的产品生态和开放平台，包括在智能入户、智能安防、家电控制、智能机器人等领域都有着丰富的产品。实际上在 DL20VS 之前，萤石已经发布了多达十余款的智能门锁产品，这里就不多介绍了，感兴趣的小伙伴可自行官网了解。

第一部分：包装

萤石智能视频锁 DL20VS 的包装相对比较大，内部有泡沫缓冲，包装整体外观较为简洁，正面印有门锁的效果图。

配件方面，包括前后面板、门扣板、锁体、方棒、锁芯包、感应卡 * 3、锂电池 * 2、钥匙 * 3、螺丝包、开孔模版等等。

尺寸规格方面，其中萤石智能视频锁 DL20VS 的前面板三围尺寸为 399.2*83.2*82.9mm，后面板 399.2*83.2*82.1mm，整体大小与防盗门的门锁接近，产品适用于防盗铁门 / 木门，适用门厚为 40-110mm。门锁前后面板采用了铝合金 + 塑胶，门锁面板的外包围采用了棕色的钢琴烤漆设计。

萤石智能视频锁 DL20VS 的整体造型还是延续了传统门锁的设计，但配色和亮漆面的运用让产品看起来非常大气，符合国人的审美，而且比较百搭，无论你家的门是白色还是深色，萤石智能视频锁DL20VS在上面都不会显得太突兀。

门锁室外部分的最上方，有一枚 200 万像素、水平 110°、垂直 110° 的广角摄像头以及一枚 PIR 人体感应报警传感器，这也是门锁实现远程可视、主动防御告警等功能的核心配件。

门锁支持 5 米高清夜视，可自动切换白天 / 黑夜模式。PIR 人体感应报警传感器感应角度为 110°，感应距离和感应灵敏度在 App 内皆可调整。

在摄像头下方，则是数字按键、感应卡区域，其中门铃和感应卡均印有标识，其余的数字按键在使用中则会自动点亮。

门把手采用了传统的机械式设计，门把手顶部是指纹识别模块，开门方式和传统的门锁一致，当识别指纹之后，需要将门把手按下去推开门。

门把手下方是钥匙区域，为了保证安全，钥匙插孔被黑色的塑料板盖住，使用时需按压塑料板底部。实际上当你习惯指纹解锁之后，传统的物理钥匙基本是 “吃灰”状态了，更多的，是当产品没电或者是忘记密码等情况下的一个备用解锁方案。

门锁的最底部，还有一个 Micro USB 接口，可通过电源、充电宝等为其应急解锁供电。

门锁的室内部分，上方是存有两块电池的电池仓，每块电池容量均为 6400mAh，其中最上方的电池用于视频供电，最下方的电池则用于门锁供电。按照官方的说法，门锁系统可正常使用一年左右，视频系统供电在人体感应每天触发时长达 5 分钟的情况下，可以连续使用 2 个月。

两枚电池均采用了 Micro USB 充电方式，当电池即将没电时，App 会提前给用户发出警告。

▲锁体

为了让用户放心，门锁的机械锁芯和钥匙均采用了单独包装。锁芯等级为 “C 级”，也是目前等级最高的锁芯。

第二部分：安装

萤石智能视频锁 DL20VS 赠送了一张价值 500 元的上门安装服务卡，可用来指纹锁上门免费安装一次。换句话说，萤石智能视频锁 DL20VS 是免费安装的。以山东地区为例，萤石赠送的上门安装服务已经实现了全部覆盖。

下载萤石云视频 App，扫描上门安装服务卡背面的二维码即可预约，当然你也可以拨打客户服务电话进行预约。

这里必须要夸赞一下萤石门锁的安装服务。

预约完成后，萤石工作人员会给打一个电话确认安装时间。IT之家是 7 月 17 日预约完成，预约上门时间为 7 月 21 日上午。7 月 21 日上午 10 点，萤石工作人员准时到达。

安装之前，工作人员会告知安装可能会产生噪音，整个安装过程在 1 小时左右。在安装锁芯时，工作人员会展示锁芯完整的包装，让用户更放心。

安装完成后，工作人员会验证门锁的每一个功能是否正常使用，同时指导用户如何操作，因此也不用担心安装完成之后遇到不会使用的问题。最后工作人员还和笔者互加了微信，在使用过程中遇到不懂的问题可以随时通过微信指导，非常贴心。

此外，门锁安装完成之后，工作人员还会主动打扫安装产生的垃圾，整个安装过程用户基本零参与，总而言之，萤石的安装服务绝对是产品的加分项，这也表明了萤石对客户尽职尽责的态度。

第三部分：体验

1、解锁方式

萤石智能视频锁 DL20VS 共支持指纹、密码（支持组合密码）、感应卡、机械钥匙、临时密码（短信授权）五种解锁方式，日常使用中，主要还是以指纹为主和感应卡为主。

值得一提的是，萤石智能视频锁的水滴型智能感应卡自带 “防火墙”功能，在激活感应卡之后，也需要给感应卡设置一个密码，能尽可能的避免卡片被复制的可能。

▲萤石智能视频锁 DL20VS 门外部分

▲萤石智能视频锁 DL20VS 门内部分

萤石智能视频锁 DL20VS 共支持 100 位用户、100 枚指纹容量、100 组密码容量、100 张感应卡容量，即便是你的家庭成员再多，也无需担心指纹容量不够用的问题。

▲指纹解锁成功后，萤石智能视频锁 DL20VS 门把手绿灯亮

▲未录入指纹解锁，萤石智能视频锁 DL20VS 显示红灯

2、安全性

在用户最关心的安全性方面，DL20VS 做的比较到位，除了上述的 C 级锁芯和感应卡防火墙之外，产品还支持防 “小黑盒（即特斯拉线圈）”攻击，采用了支持国密算法的安全芯片，支持防试开自动锁定 (指纹 / 密码 / 卡 5 分钟内连续 5 次错误系统锁定 3 分钟），锁被强行拆除时，会发出 60 秒的警报，并通知户主的手机。产品还支持虚位密码技术、误反锁主用户可开门等等。

此外，产品还赠送了一次保险服务，保险期内单次事故最高可赔付合计 128 万元。

3、萤石云视频 App 及使用

在使用门锁之前，需要下载萤石云视频 App 绑定产品，在该 App 内，你可以查看门锁的常开状态、电池状态、信号状态、实时视频、用户管理、临时密码等等。

需要额外说明一点的是，为了进一步的保证安全性，萤石云视频 APP 端不具备开启门锁添加用户的权限，如需添加指纹、密码或卡，必须要使用主用户在门锁上验证登录后操作 ，虽然麻烦了一些，但毕竟安全性更高。

萤石云视频 App 支持临时密码添加，临时密码可通过 APP 自定义设置有效时长（最长三天）和使用次数，比如家里来亲戚了，但你又恰好不在家，这时候可以通过 App 设置一个临时密码，亲戚输入密码后即可开锁。实际上对于普通用户来说，临时密码的应用场景并不多，但是对于一些民宿来说，该功能确实比较实用，不会在管理钥匙、房卡上花费太多精力。

2、门铃功能

萤石智能视频锁 DL20VS 支持门铃远程可视通话功能，门外点击门锁上的门铃按钮时，门锁的门内部分会发出响铃，同时手机端会收到 “来电通知”，锁内配置了扬声器和麦克风，可以随时随地通过手机 App 与门前访客进行双向视频通话。

接通之后，可与门外的人进行双向视频通话。

3、远程可视

因为加入了摄像头，萤石智能视频锁 DL20VS 支持实时预览功能，在一定程度上，这款门锁就是你家门外的固定监控。

在萤石云视频 App 内，点击实时视频即可对门外进行视频直播。即使是你身在美国刚下飞机，也可以通过 App 查看到家门的实时状况，从根本上杜绝隔壁老王的存在。

你还可以视频截图、查看回放录像、甚至还可以点击麦克风按钮与门外的人进行对话。天黑之后，门锁会自动切换至黑夜模式，支持 5 米夜视。门锁自带了 32GB 的存储，可用于录像存储。

4、人脸识别和主动防御

萤石提供萤石云人脸识别增值服务，有了它，萤石智能视频锁 DL20VS 是可通过 AI 快速判别家人或访客。当然，不用额外担心，人脸识别服务仅用来识别访客，并不能用来直接解锁。

比如笔者上传了同事的头像之后，同事每次开门，手机端都会收到家人开锁提醒信息。你还可以设置留言播报，比如家人每次开门，都会收到 “欢迎回家”的祝福等等。

不过经IT之家测试，该功能的识别精确率并不是太高，偶尔出现过几次判断为陌生人的情况，算法看来还需加强。

人脸识别另外一个功能，即陌生人识别的驱离徘徊，当你把所有家人录入系统之后，家门口此时出现了老王，并且徘徊了很长时间，系统会判断为异常，视频智能锁会主动发出声音告警，吓退这位不速之客，同时通过推送告知用户。

需要注意一点，人脸识别服务是付费的，一年 66 元，不算贵，产品也免费赠送了一个月体验。如果没有额外需求，萤石智能视频锁 DL20VS 的基础功能基本能够满足绝大部分家庭的使用，因为其还有非常强大的主动防御系统。比如门口徘徊的每一个人，摄像头都会精准的记录下来，保存录像，并通过 App 通知户主。

比如即便是老王在门口徘徊，门锁也会检测到人体感应事件，并通过 App 告警提醒，并且会将路过门口的整个视频录制下来，保存到本地，你可以通过 App 第一时间查看。

写在最后：

因为门锁是安装在IT之家办公室的防盗门上，在使用过程中，也遇到两个问题，一方面因为是公共区域，人流量实在是太大了，几乎每分钟门口都会走过去一人，所以摄像头几乎每时每刻都在工作，因此视频的耗电量也是剧增，视频专用电池每天能耗电 30% 左右。当然也可以通过徘徊时间的调节，降低路过行人的触发频次。

其次，办公室的工作人员频繁进出门口，所以每天早晨开门之后，门锁需要先设置成常开模式，这也额外增加了操作成本。

不过有购买意向的消费者朋友们根本无需担心上述问题，因为这款产品本身就是定位家用，上述问题基本不会在日常家居使用中出现。首先，普通家庭根本用不上门锁的常开模式，其次，按照普通的封闭式小区来说，门口的人体感应触发每天也就在 10 次左右，因此视频供电电池使用两个月根本不是问题。

总而言之，萤石智能视频锁 DL20VS 是一款功能强大、安全性非常高的智能门锁产品，它不光承担着智能门锁的职责，更是你家门口的监控和视频门铃，远程可视和主动防御功能，也是隔壁老王以及那些不怀好意的人的噩梦。

萤石智能视频锁 DL20VS 目前正在促销中，天猫旗舰店售价为 1999 元，并且支持三年联保以及赠送一台 199 元的 CP1 云台机，性价比十足，活动截止至 7 月 31 日。对于那些近期准备考虑更换门锁的小伙伴来说，萤石智能视频锁 DL20VS 是一个非常划算的选择。

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