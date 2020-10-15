又一项改变！苹果 iPhone 12/mini/Pro/Max 采用新的屏幕大小逻辑分辨率

IT之家10月14日消息 苹果在北京时间 10 月 14 日凌晨 1 点举行新品发布会，带来了 iPhone 12 系列新品。苹果正式宣布iPhone 12/mini手机，确认支持5G网络技术，这也是苹果首款iPhone 5G手机。支持白色、黑色、蓝色、绿色和红色。

同时，苹果正式发布了2020年的旗舰iPhone——iPhone 12 Pro和iPhone 12 Pro Max，其特点是支持5G和全新的直面边框设计，让人回想起iPhone 5手机。IT之家获悉，这也是苹果自2017年推出iPhone X的全面屏设计以来，首次对全面屏智能手机进行重大重新设计。

除此之外，开发者Steve Troughton-Smith还曝光了iPhone 12系列手机的另一项改变，那就是屏幕大小逻辑分辨率。

物理尺寸是指屏幕的实际大小。大的屏幕同时必须要配备高分辨率，也就是在这个尺寸下可以显示多少个像素，显示的像素越多，可以表现的余地自然越大。逻辑分辨率是软件可以达到的。

下面是iPhone 系列手机的屏幕大小逻辑分辨率内容，其中iPhone 12 mini为375 x 812 pt，iPhone 12和iPhone 12 Pro为390 x 844 pt，iPhone 12 Pro Max为428 x 926 pt。