探底 999 元！Beats 天猫旗舰店 全系耳机双 11 炸裂大促

双 11 巅峰狂促现已来至白热期，Beats 天猫旗舰店也开启新一轮预售大促。活动力度炸裂加码，全场至高立减 1100 元！

Solo3 Wireless 头戴式蓝牙无线耳机降至 999 元，POWERBEATS PRO 真无线运动蓝牙耳机降至 1398 元，感兴趣的小伙伴可以关注一下。

Beats Solo3 Wireless 头戴式无线蓝牙耳机

Beats Solo3 Wireless 头戴式耳机搭载 Apple W1 芯片，因而这款耳机也可与 AirPods 一样，可以在 Apple 设备间无缝设置、切换，且拥有 40 小时超长续航。

Solo3 Wireless 还拥有 Fast Fuel 闪充技术，充电 5 分钟，最长可使用 3 小时。采用 1 类蓝牙技术，使连接更稳定。

Solo3 Wireless 采用精准调音的声学系统，极大优化声音清晰度、宽广度和均衡度，播放效果出色。且软垫耳罩自由调节，舒适宛如私人定制。

Beats Solo3 Wireless 原价 1699，预售付定金 100 元立减 100 元，详情页可领 400 元店铺优惠券，叠加跨店每满 300-40 元。

到手实付 999 元（100 元定金 + 899 元尾款），支持 12 期免息。

POWERBEATS PRO 真无线 高性能运动蓝牙耳机

Powerbeats Pro 真无线的设计，可以让各位活动自如。可调节耳挂 + 搭配 4 种不同尺寸耳塞 + 紧密贴合结构，让佩戴更舒适稳固，保证运动时不脱落。

选用抗汗抗水材质，使得汗水等液体不会损伤耳机，可以让各位放心提升运动强度。

Powerbeats Pro 搭载更强大的 Apple H1 耳机芯片，支持 “嘿 Siri” 唤醒语音助手。且连接迅速，反应灵敏，支持苹果音频共享。

添加了【光学传感器】与【运动加速感应器】，使之可以自动检测状态（如运动中通话保证通话质量）。

采用了闪充技术，充电 5 分钟可使用 1.5 小时，每个耳塞的使用时间最长可达 9 小时，让音乐时刻伴你左右。使用充电盒时 , 总播放时间更长达 24 小时以上。

Powerbeats Pro 原价 1888 元，预售付定金 100 元立减 100 元，详情页可领 190 元店铺优惠券，叠加跨店每满 300-40 元。

到手实付 1398 元（100 元定金 + 1298 元尾款），支持 12 期免息。

Beats Solo Pro 无线蓝牙消噪降噪 头戴式耳机

Beats Solo Pro 配备了降噪功能，叠加环境评估、漏音评估、音频评估，实现主动降噪消除杂音，贴近原始音效。另外，也具有监听环境噪音的透明模式，主动降噪、通透降噪两种模式一键切换。

同样搭载 AppleH1 芯片，连接迅速 + 反应灵敏，可自由连接 iOS 设备，支持 “嘿 Siri” 唤醒语音助手。

除此之外，Solo Pro 在 Solo3 Wireless 基础上升华了音质。且采用了折叠开关设计，展开为电源开启，折叠为电源关闭。

续航方面，官方数据 Solo Pro 关闭降噪和环境监听功能后，续航可达 40 小时（采用 lightning 接口充电）。

闪充技术，充电 10 分钟可以提供 3 小时续航。

Beats Solo Pro 原价 2499 元，预售付定金 100 元立减 100 元，详情页可领 720 元店铺优惠券，叠加跨店每满 300-40 元。

到手实付 1399 元（100 元定金 + 1299 元尾款），支持 12 期免息。

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