Win10 新工具曝光：即时杀死应用进程

IT之家 11 月 20 日消息 Windows 10 可能会有一种新的方式来终止应用进程，而无需打开任务管理器。这个想法是一个简化版的任务管理器，将允许用户杀死占用过多内存的应用进程或程序。

Windows 10 目前可以让用户右击任务栏图标，选择菜单底部显示的 “关闭窗口”选项来关闭应用，但这并不能完全杀死应用进程。

如果用户想终止该应用及其后台进程，用户仍然需要打开 Windows 10 的任务管理器或 Xbox 游戏栏的资源小工具，必须找到该进程并终止它。

微软的 PowerToys 团队现在正在考虑一个名为 “快速终止”应用的新功能，将允许用户使用 “终止”窗口或键盘快捷键来结束应用的进程。

换句话说，用户很快就可以获得一个特殊的菜单或使用键盘快捷键选择 “终止”选项来杀死程序。这个功能如果实现，将立即杀死进程，而无需额外的用户交互。

在核心功能方面，它将与任务管理器或开源工具类似，但它将很容易访问。另外，用户不必浏览长长的运行进程列表来杀死某个应用。

根据路线图，Windows 10 即将推出的快速终止应用将包含在明年某个时候发布的更新中。

IT之家了解到，由于资源有限，微软目前正专注于 PowerToys 的错误修复和性能改进，快速终止应用和类似 macOS 的光标查找器等高级功能将在明年发布。

另外值得一提的是，据说微软正在开发另一个名为 “应用管理器”的功能，它将给出 PC 上正在运行的进程明细，并允许用户强制关闭某个应用。