外媒：明年的 Win10 将以新方式获得功能更新和改进

IT之家12月1日消息 据外媒 WindowsLatest 今日报道，在 Windows 10 版本 2004 或更高版本中，微软添加了一个名为 “ Windows Feature Experience Pack ”（功能体验包）的新项目，而现在它将包含一些外壳程序组件，以便更快地在 OS 中启用新功能。

IT之家提醒，该项目可在 “ Windows 设置”的 “系统”>“关于”下找到它，而在 Win10 商店还有一个 Win10X 版本的可供独立下载。

Windows Insider 程序现已向用户推出了一个新的体验包，它包含以下内容：

屏幕截图改进：现在，您可以使用 Windows 10 的现代屏幕截图来捕获屏幕截图并将其直接粘贴到文件资源管理器中的文件夹中。为此，您需要按 Win + Shift + S 来捕获屏幕，然后打开文件资源管理器。

触摸键盘：触摸键盘现在获得了 2 合 1 触摸设备上的拆分模式的支持。

外媒表示，这两项新功能目前仅适用于 Windows Insiders，但微软将于 2021 年开始向所有人推出新的体验包。

微软目前并未解释 Windows 10 中存在 “体验包”的任何情况，而外媒表示，消息人士称该功能将在为 Windows 10 的模块化中发挥重要作用，将包含 “对 Windows 功能至关重要的功能”。

众所周知，目前微软提供一年两次的大版本更新，而到明年年初，也就是当 Windows 10 将开始推送传统功能更新之外的新功能时，这种情况将会迎来改变。微软计划通过新的 Experience Pack 改善 Windows 10 主要功能更新之外的某些功能和体验。

此外，微软还将使用在 Windows 10 2004、20H2 或更高版本中的 “体验包”来增加新功能的使用频率。

Windows Feature Experience Pack 更新将通过 Windows Update 推送给用户，因此之后的Windows更新能够更快地推送到每一个用户PC中，并且体积将有所减小。也就是说，它将成为微软更新 Windows 10 功能的新渠道。