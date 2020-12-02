首页
辣品
设置
  • 日夜间
    白天
  • 主题色
投稿
订阅
软媒应用
首页 > 软件之家>工具应用

微软 PowerToys v0.27 更新，改进 UI，添加圆角，优化部分功能特性

2020/12/2 7:41:58 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
评论：

IT之家12月2日消息 PowerToys 是微软提供的免费系统实用工具套件，自 Windows 95 诞生以来就已经存在，而微软却在 Windows XP 之后将其砍掉，但已于 2019 年 5 月再次将其引入 Windows 10 系统。

PowerToys 可以用于高级用户调整和简化 Windows 操作，以提高效率。IT之家了解到，通过与 Windows 10 shell 搭配使用，同时让用户可以自定义各个工作流。

IT之家了解到，PowerToys v0.27 现已更新，优化了黑暗模式，改进了程序安装，解决了大量的可访问性问题，将 Windows 10 的 Fluent UI 引入了图像缩放器，甚至微软还为 PowerToys 添加了圆角

此外，PowerToys v0.27 为拾色器完成了界面更新和加入新特性，为窗口管理器 FancyZones 优化了布局和新增部分功能，为 File Explorer 附加组件新增一项用于启用 SVG 图标渲染和预览的功能，删除了 PowerToys Run 未使用的部分项目，为 Windows Shell 扩展 PowerRename （电源重命名）通过 Boost 库添加了 Lookbehind 支持等。

下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：微软

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 6655网址之家 Win10之家 Win8之家 Win7之家 Vista之家

软媒旗下软件： 魔方 旗鱼浏览器（极速内核） 云日历 酷点桌面 闪游浏览器（IE内核） Win7优化大师 Win8优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用