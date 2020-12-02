微软 PowerToys v0.27 更新，改进 UI，添加圆角，优化部分功能特性

IT之家12月2日消息 PowerToys 是微软提供的免费系统实用工具套件，自 Windows 95 诞生以来就已经存在，而微软却在 Windows XP 之后将其砍掉，但已于 2019 年 5 月再次将其引入 Windows 10 系统。

PowerToys 可以用于高级用户调整和简化 Windows 操作，以提高效率。IT之家了解到，通过与 Windows 10 shell 搭配使用，同时让用户可以自定义各个工作流。

IT之家了解到，PowerToys v0.27 现已更新，优化了黑暗模式，改进了程序安装，解决了大量的可访问性问题，将 Windows 10 的 Fluent UI 引入了图像缩放器，甚至微软还为 PowerToys 添加了圆角。

此外，PowerToys v0.27 为拾色器完成了界面更新和加入新特性，为窗口管理器 FancyZones 优化了布局和新增部分功能，为 File Explorer 附加组件新增一项用于启用 SVG 图标渲染和预览的功能，删除了 PowerToys Run 未使用的部分项目，为 Windows Shell 扩展 PowerRename （电源重命名）通过 Boost 库添加了 Lookbehind 支持等。