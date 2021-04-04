Opera 浏览器正式支持苹果 M1 Mac，快了两倍，新增自定义快捷键

IT之家4月4日消息 外媒 Neowin 报道，近期，Opera 软件公司宣布，其同名浏览器现在原生支持苹果 M1 处理器。根据该公司的说法，M1 的支持使 Opera 的运行速度比以前版本的浏览器快了两倍。最新版本的 Opera 还允许用户创建自定义键盘快捷键，以便更快速地访问各种浏览器功能。

去年 11 月，苹果发布了几款新的 Mac 设备，这些 Mac 搭载了基于 ARM 的新苹果 M1 CPU。随着英特尔处理器的转化，苹果不得不运载名为 Rosetta 2 的兼容层，使得为英特尔 CPU 设计的程序能够在苹果 M1 上运行。自推出以来，Mozilla 已经在 Firefox 中加入了对 M1 的支持，Google 也在 Chrome 中加入了支持。现在随着最新的更新，Opera 也支持 M1 处理器了。

IT之家获悉，此次更新中另一个功能是能够创建自定义快捷键，让你轻松访问播放器、Flow 和 Crypto Wallet。要为这些功能中的任何一个设置键盘快捷键，你可以点击侧栏底部的三点图标，然后点击功能旁边的三点图标，选择配置快捷键；在那里，你可以输入你想要的快捷键。

最新版本的 Opera 适用于 Windows、macOS 和 Linux（deb、RPM、snap）。如果你已经安装了 Opera，按下 Opera 菜单，进入更新和恢复，点击检查更新，更新完成下载后，点击更新完成即可。