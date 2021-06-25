微软 Win11 升级运行并非必须满足 TPM 2.0 ，但需要 TPM 1.2 以上

IT之家 6 月 25 日消息 6 月 24 日，微软举行了下一代 Windows 的发布会，正式宣布名称为 Windows 11。

IT之家获悉，微软公布了在电脑上安装 Windows 11 的基本要求。如果你的设备不满足这些要求，你可能无法在设备上安装 Windows 11，建议你考虑购买一台新电脑。如果你不确定电脑是否满足这些要求，可以咨询你的原始设备制造商 (OEM)；如果你的设备已经在运行 Windows 10，你可以使用电脑健康状况检查应用来评估兼容性。

需要 1 GHz 或更快的支持 64 位的处理器（双核或多核）或系统单芯片 (SoC)；4 GB 内存；64 GB 或更大的存储设备；支持 UEFI 安全启动；受信任的平台模块 (TPM) 版本 2.0；支持 DirectX 12 或更高版本，支持 WDDM 2.0 驱动程序；对角线长大于 9 英寸的高清 (720p) 显示屏，每个颜色通道为 8 位。

许多 Windows 粉丝很失望，他们将无法将现有的 PC 或笔记本电脑升级到 Windows 11，原因是不符合硬件标准。

特别是 TPM 2.0 的问题，因为它是相对最近推出的，许多 2017 年以前的 PC 不支持该模块。

然而，事实证明，微软和 PC 健康检查应用程序告诉人们的并不是完全的事实。

根据微软自己的文档，只有 TPM 1.2 是必需的。微软表示，硬性条件是 TPM 1.2 以上，不满足硬性条件的设备不能升级到 Windows 11，TPM 2.0 加 CPU Generation 是软性条件，而符合软性条件的设备将收到不建议升级的通知。但微软现在的 PC 健康检查工具没有告诉用户不建议升级，而是简单地说，电脑根本不能运行 Windows 11 操作系统。

微软方面已经表示，将很快改进 PC 健康检查工具。

Windows 11 是微软的 Windows 10 桌面操作系统的继任者。微软表示，我们还在与零售伙伴合作，确保你今天购买的 Windows 10 电脑已经准备好升级到 Windows 11。免费升级将在今年假期开始向符合条件的 Windows 10 电脑推出，并持续到 2022 年。下周，我们将开始向 Windows Insider Program 分享 Windows 11 的早期版本 -- 这是一个充满激情的 Windows 粉丝社区，他们的反馈对我们很重要。