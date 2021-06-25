微软 Win11 支持运行安卓 App，BlueStacks 模拟器疑爆粗口：FUCK.

IT之家 6 月 25 日消息 6 月 24 日晚，微软举行了下一代 Windows 的发布会，正式宣布名称为 Windows 11。

IT之家获悉，微软正在将安卓应用引入 Windows 11。安卓应用将在 Windows 11 上原生运行，并可从操作系统中包含的新 Windows 11 商店下载。

此举很明显会击中一大批安卓模拟器厂商的要害，在 Windows 11 宣布支持运行安卓 App 后，安卓模拟器公司 BlueStacks 疑似在 Twitter 上进行了简短回应：FUCK.（不过目前该推特内容已不存在）

还有网友恶搞了一把安卓模拟器和 Windows 11。

BlueStacks 是目前受欢迎的安卓模拟器之一，随着十多年的发展，它已经成为了一个相当成熟的模拟器。今年 2 月份，BlueStacks 5 beta 版安卓模拟器带来了大幅的性能提升，并对 ARM 设备提供了支持。

通过使用亚马逊的应用商店，安卓应用将可以直接从新的 Windows 商店获得，并由英特尔 Bridge 技术驱动。Windows 11 上的安卓应用可以被固定在任务栏上，或与传统的 Windows 应用一起使用。

《微软发布全新 Win11 应用商店：美观易用 UI，支持安卓 App》