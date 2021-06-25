微软：Win11 的 Win32 商店应用也支持在 Win10 上运行

IT之家 6 月 25 日消息 昨天微软发布了 Windows 11 系统，展示了即将推出的桌面操作系统的所有新功能和变化。除了视觉上的变化，微软还宣布了新的微软商店的一些根本性变化--新的商店政策，和重大的视觉 UI 变化，以及开发者在商店上发布未封装的 Win32 应用程序的能力。

虽然所有这些变化都令人振奋，也证明了微软对 Windows 相当认真，但 Windows 11 的最低硬件要求阻挠很多用户更新到最新的 Windows 操作系统。如果事实证明是这样的话，那么 Windows 11 不太可能在未来几年超过 Windows 10 的市场份额。这就引出了一个问题：为什么开发者会费心在一个不会有大量用户的应用商店上发布 Win32 应用程序，至少在最初时候。

其中一个原因是，新的微软商店不会是 Windows 11 的独家功能。IT之家获悉，根据微软博客内容，新的微软商店也将适用于 Windows 10，目前该系统在超过 13 亿台设备上运行。因此，开发者不需要担心是否有大量用户会升级到 Windows 11。

这意味着像谷歌 Chrome 浏览器、火狐浏览器、微软自己的 Visual Studio、微软 Teams 等应用程序也将可以从 Windows 10 的微软商店下载。然而，目前还不清楚 Windows 10 上的新的微软商店是否会包括安卓 App，目前也不清楚改版后的微软商店何时会对 Windows 10 用户开放。