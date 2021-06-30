开发者：小米 MIUI 性能模式中国用户独享，现已上线内测版

IT之家 6 月 30 日消息 6 月 20 日，小米 11 系更新系统调度更新补丁，增加了部分场景的温度限制，有效限制骁龙 888 高发热。但因为该补丁限制了 SoC 的性能发挥，大量网友要求恢复。

MIUI 体验总负责人金凡也表示成立了“MIUI 先锋小组”，集中解决大家反馈的各类体验问题，并将提供“均衡模式”“性能模式”供用户选择，且很快将游戏稳帧技术导入到大部分骁龙 888 手机。

海外开发者 @kacskrz 今日发现，MIUI 内测版（21.6.28）中现已上线此前预告过的新功能 —— 性能模式（英文名为“Performance mode”）。

@kacskrz 表示，目前仅有中国的 MIUI 测试版中加入了“性能模式”选项，国际版暂时没有，并且开启还需要特殊支持（并非所有设备都可以开启）。

值得一提的是，他经过一个小时使用后发现，该功能开启与否似乎没什么区别，但也可能是因为他是欧版机型。此外，他也希望小米快点修复上周测试版带来的暗黑模式相关的 bug，而不是添加这些“模式”。

IT之家曾报道，小米表示 MIUI 方面除系统均衡模式、性能模式在内部测试阶段外，游戏中也会增加性能模式和默认模式，新版省电方案已在内部梳理中，通过区分性能和功耗模式，希望给米粉朋友们相对更好的体验。

《不再发烧，小米 11 推送降温补丁 MIUI 12.5.8.0》

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