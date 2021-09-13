小米汽车工厂选址地即将水落石出，消息称采用北京、武汉“双工厂”模式

IT之家 9 月 13 日消息 据财联社报道，近日从多位消息人士处了解到，小米汽车或将采用“双工厂”模式，即，在通过收购方式以获得产能和生产资质，以便迅速投产；同时另选址自建厂，保证接下来稳定的产能需求。

报道称，小米即将接手宝沃北京工厂，消息人士称，“北京市有关方面正积极推动小米通过收购宝沃汽车获得生产资质，并且应该很快就会有结果。”知情人士表示，如无意外，这一方案或在 9 月内落地，“北京市有关方面正会同行业主管部门推进此事（指收购宝沃），将宝沃 18 万辆产能转入小米汽车项目。”

据悉，宝沃汽车工厂位于北京市密云区的中关村密云园，是京郊工业和高新技术产业聚集区，周边汇聚了福田、万都等相关工厂，目前已经停产一年多。宝沃汽车密云工厂依托德国“工业 4.0”智能制造体系，一期设计产能 18 万辆，二期达 36 万辆。这座柔性智能工厂涵盖冲压、车身、油漆、总装、检测、物流、IT 等完整的整车生产工艺，更重要的是，其具备生产燃油和新能源汽车的生产“双资质”。

此外，有招聘公司相关人士表示，据其得到的信息，小米汽车可能已经在武汉经济技术开发区汉南区完成了自建工厂的选址，“离小鹏工厂不远，很快就会开工建设。”

IT之家了解到，3 月 30 日，小米宣布首期投入 100 亿元人民币、未来十年投资 100 亿美元进入智能电动车领域，9 月 2 日，小米宣布小米汽车总部落户北京亦庄区、并完成百亿元注册。