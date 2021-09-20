诺基亚将于 10 月 6 日举行海外发布会

IT之家 9 月 20 日消息 感谢IT之家网友热心线索投递，HMD 现已宣布将在 10 月 6 日举行诺基亚新品发布会，届时将带来新款智能手机。

从近期的爆料和泄露来看，此次发布会至少将推出诺基亚 G50 5G 等产品，而诺基亚 G50 5G 也已经通过了工信部认证，可能将会与海外市场同步发售。

这款诺基亚手机在工信部入网型号为 TA-1361，采用了 6.82 英寸的巨大 IPS 显示屏，720 x 1640 分辨率。

据悉，诺基亚 G50 5G 将搭载高通骁龙 480 5G 芯片，提供 4GB/6GB/8GB 内存版本，存储为 64GB/128GB/256GB/512GB，支持 microSD 卡插槽。

此外，诺基亚 G50 5G 将采用一个 800 万像素的前置摄像头，背面圆形的相机模块有一个 4800 万像素的主摄像头，还有另外两个摄像头和一个 LED 闪光灯。

诺基亚 G50 5G 内置 4850mAh 电池，指纹识别模块与电源按键一起嵌入在右侧边框，尺寸为 173.83 x 77.68 x 8.85 毫米，重量为 220 克，提供海蓝、曙光两种配色。

除此之外，我们还可能会看到诺基亚 T20 平板电脑等产品。

《HMD 诺基亚国行首款 5G 手机 Nokia G50 现身 Geekbench：确认搭载高通骁龙 480 芯片、4GB 运存》

《诺除 Nokia G50 外，诺基亚还有一款手机和平板电脑已在准备》