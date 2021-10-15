工信部汽车管理处：要保持新能源汽车支持政策的连续和稳定

IT之家 10 月 15 日消息，据澎湃新闻消息，10 月 15 日，工业和信息化部装备工业一司汽车管理处处长吴锋在“2021 中国汽车供应链大会”上表示，工信部将充分发挥节能与新能源汽车产业部级联席会议机制作用，统筹研究系列政策措施，保持各环节支持政策的连续和稳定，有效衔接。提高关键资源的保障能力，共同维护产业链供应链的安全和稳定。

9 月 6 日，工信部在网站上公示了 2016-2020 这五年间我国新能源汽车推广应用补助资金的情况。此次清算涉及在 2016-2020 年间完成 109.74 万辆新能源汽车，补贴资金共 329.46 亿元。实际上，我国从 2009 年出台支持推广新能源汽车补贴政策以来，中央财政已累计投入资金超过 2000 亿元，加上地方政府补贴（按 1:0.5 测算），共计超过 3000 亿元。

我国新能源汽车推广政策，除了补贴鼓励以外，还有双积分政策的处罚，迫使大型传统车企不得不向电动化转型。

IT之家了解到，据中国汽车工业协会统计分析，9 月，汽车销量为 206.7 万辆，同比下降 19.6%。其中新能源汽车销量达 35.7 万辆，同比增长 148.4%，继续刷新记录。新能源汽车市场渗透率为 17.3%，新能源乘用车市场渗透率达到 19.5%。