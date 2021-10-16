咨询机构 FS：2020 年华为模块化 UPS 全球份额 41.9% 排名第一

IT之家 10 月 16 日消息，第三方权威咨询机构 Frost & Sullivan 发布《全球模块化 UPS 市场报告》，华为 2020 年市场份额 41.9% 排名全球第一，持续领跑全球市场。

UPS 不间断电源多用于商用、办公电脑以及服务器，目的是保证意外断电的情况下使得设备和数据不会遭到损坏。报告显示，相较传统 UPS，模块化 UPS 具备体积小、占地少、易扩容、易维护等优势，在全球市场处于高速增长阶段，并随着 UPS 技术发展，不断趋向更加高密高效、绿色、智能。

华为表示，目前已经在全球部署多个 UPS 实验室在 UPS 产品各项性能和指标上不断实现创新突破。具体来看，功率模块从 50kW/3U 向 100kW/3U 突破华为 2020 年发布了 100kW/3U 超高密模块化热插拔功率模块，通过多项专利，在功率模块体积、热耗、散热等方面进行了创新设计，实现高密新高度。

IT之家了解到，华为还于 2021 年发布了全新模块化 UPS5000-H 系列产品，搭载多个 100kW/3U 超高密热插拔功率模块，是业界首个实现“一柜一兆瓦”的 UPS 产品，系统效率高达 97%。此外，华为模块化 UPS 搭载智能锂电，可实现超高可靠性、超高功率密度、超高效率、超强智能特性。

目前，华为模块化 UPS 产品广泛应用于全球各运营商、ISP、政府、金融、制造、交通、教育、医疗等各行各业，获得了多个行业大奖，如欧洲数据中心权威机构 DCS“年度最佳供配电创新奖”、东京 Interop 2021 展会“特别奖”、“2020-2021 年度新一代信息技术创新产品”等。