英特尔 Xe-HPG Arc Alchemist 显卡定价有望在 650 至 825 美元之间

IT之家 10 月 25 日消息，英特尔基于 Xe-HPG GPU 的 Arc Alchemist 显卡系列即将发布。在目前这种畸形市场情况下，英特尔这位搅局者究竟会将新显卡以一种什么样的形式投入市场以及定价是现阶段很多小伙伴所迫切想要确认的信息。

鉴于 AMD 和英伟达目前的独显到手价均远超 MSRP 的情况，相信英特尔独显也不会太便宜就是了，我们目前还可以从一些细枝末节方面来推算一下英特尔 GPU 可能的定价。

IT之家了解到，英特尔最近举办了 Xe HPG Scavenger Hunt 大赛的第二阶段，外媒 Tom's Hardware 得到了基于英特尔官方奖品信息，并以此预测英特尔独显定价约为 650-850 美元。

赠品信息中详细介绍了四组英特尔获奖者的获奖信息，头奖和一等奖获得者将获得一张免费的英特尔 Arc 显卡以及 Arc 品牌商品以及三到六个月的 PC XGP。最重要的是，英特尔将这里的“近似参考价”描述为 900 美元和 700 美元。

据外媒初步计算，假设 900 美元的奖品礼包包含一张高端 Arc Alchemist 显卡和其他奖品，减去其他物品后发现这张卡的价值约 825 美元。

同理，以 700 美元来计算性能级的 Arc GPU，发现这张卡本身价值约 650 美元。这表明 Performance 和 Premium 级的 Arch Alchemist 显卡分别价值相当于 650 美元（约 4153.5 元人民币）和 825 美元（约 5271.75 元人民币），所以如此看来英特尔 Arc 显卡不但性能对标英伟达高端显卡，定价也可以参考一下 RTX3070 和 3080 的水平。

目前英特尔独显已知的三个 SKU 分为高端、中端和入门级产品，预计顶级产品也会拥有不低于同级竞品的定价，但最终结果还需要等到明年才可以得知。