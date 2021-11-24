适用于 ARM Windows 和苹果 M1 设备的微软 OneDrive 即将到来，预计十二月中旬全面部署

IT之家 11 月 24 日消息，在 Ignite 2021 大会上，微软宣布 OneDrive 将原生支持基于 ARM 处理器的 Windows 系统和苹果 M1 设备。

在 Ignite 2021 上，微软宣布 OneDrive 将原生支持基于 ARM 的 Windows 和 Apple M1 设备，并表示：

ARM 支持 我们很高兴地宣布 OneDrive 支持基于 ARM 的 Windows 设备，从而帮助更多用户加入我们的生态内圈。预计将在今年年底之前推出 ARM 预览版。 M1 支持 我们最近宣布 OneDrive 将为 M1 进行本地编译，并将在 12 月发布 Insiders Ring 的预览版。您可以在明年初充分利用 M1 的性能改进

现在，微软宣布即将为 ARM 客户端推出预览版，部分最新的预览版频道设备已经可以获取，我们也可以由此得知一些细节。在预览版发布之后，它也将迎来平台通用版。

总的来看，新版客户端的功能相同，但 ARM 原生版本的性能可能会更好。

这两个平台的客户端将开始通过预览通道在十二月初进行推广，预计会在十二月中旬全面部署，而普通用户将在 1 月下旬至 2 月中旬之间收到更新。

IT之家提醒，若要加入预览通道，用户需要选择当前频道（预览）并在 OneDrive 设置 > 关于中启用预览通道支持。如果不想用，用户还可以在 OneDrive 设置 > 关于中选择退出。