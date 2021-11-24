MWC 2022 巴塞罗那通信展将于明年 2 月 28 日举办，今年底全球约 6.4 亿用户使用 5G

IT之家 11 月 24 日消息，11 月 24 日，GSMA 举办深圳创新论坛会前媒体吹风会，会上，GSMA 大中华区总裁斯寒宣布，MWC 2022（2022 巴塞罗那通信展）将于 2 月 28 日-3 月 3 日举办。

据介绍，MWC 2022 主题为 CONNECTIVITY UNLEASHED，翻译为连接无限可能，大会更加深入地分为六个主题探讨连接的重要性。斯寒表示，新冠疫情变化以后，连接的作用和它的重要性，都一次一次地在被验证和证实，人们对于互联互通包括数字化的依赖性都在加大和增强，所以 GSMA 在这里也有自己的使命，希望能够跟我们的产业和生态，目前看就是社会垂直行业一起来把连接的可能性诠释到最好。

IT之家获悉，GSMA 智库统计数据显示，截至 2021 年第三季度末，全球 5G 网络已发展到 176 个，5G 连接数达到约 5.5 亿。中国 5G 连接数占全球 5G 总连接数的 78%，约 4.3 亿。到 2021 年底，全球接近 8% 的消费群体，约 6.4 亿用户将使用 5G，而运营商持续的网络建设，发挥举足轻重的作用。

斯寒介绍，截止到 2021 年的第三季度，中国的 5G 连接数达到了将近 4.3 亿，约占全球 5G 总数的 78%，而且预计到 2021 年年底，韩国和中国的 5G 普及率就都会超过 30%，分别占移动总连接数的 32% 和 30%，预计到 2025 年中国的 5G 连接总数将达到 8.65 亿，占全球 5G 连接总数的 40%，中国的 5G 普及率将超过 50%。

此外，斯寒表示，5G 和服务的创新为 B2C 的发展也增添了非常多的可能性，5G 时代 B2C 的发展战略将被重塑，包括云游戏、XR、超清视频以及电竞等等，而 5G 高的 ARPU 值现阶段平均是比 4G 高出了 10%，也为新的 B2C 的业务带来了新的商机。