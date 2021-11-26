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微软下架 Win11 WSATools 原因被公开：名字像官方软件

2021/11/26 10:32:46 来源：IT之家 作者：远洋 责编：远洋
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IT之家 11 月 26 日消息，一周前IT之家报道了微软从微软商店中下架了 WSATools，这是一个用于 Windows 11安卓子系统的 APK 安装程序，微软没有给出明确的下架原因。

WSATools 开发者 Simone Franco 后来被微软联系以解决这个问题，现在，Franco 终于透露了 WSATools 被下架的原因，原因听起来似乎有些微不足道。

Franco 写道，第一个问题是，因为该应用是基于 WSA（Windows 安卓子系统）的，但是在最早的依赖性清单中开发者并未明确这一点，这个问题通过在列表中明确说明对 WSA 的依赖性而轻松解决。

第二个问题是，该应用没有通过微软的自动认证程序。Franco 称：“据我所知，WSATools 在 0.1.56 更新推送后的第二天就进行了一次这样的自动认证检查，它被下架了。”

最后一个问题与名字有关，微软觉得 WSATools 的命名可能看起来是一个微软官方工具。

Franco 写道：“WSATools 有...WSA。微软不喜欢这样，即使‘WSA’不是商标，但我理解他们这样做的原因。他们不希望这个应用程序被认为或误解为是官方的。”微软建议要么改名，要么在列表中以其他方式充分说明该应用与微软无关。

Franco 认为，一旦这些问题得到纠正，该应用程序将重新上架，目前该应用可通过私链下载。

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关键词：Windows 11Win11WSATools

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