微软 Surface Duo 双屏机 AT&T 定制版开始推送安卓 11 系统更新

IT之家 2 月 2 日消息，据 onMSFT 报道，在无锁版 Surface Duo 上推出约一周后，微软首款双屏安卓手机 AT&T 定制版本开始获得安卓 11 系统更新。

该更新的大小为 2.3GB，为 Surface Duo 用户带来了一些新功能。列表中包括自动跨越应用，OneDrive 中的新照片应用，用 Surface Slim Pen 2 的顶部按钮启动 OneNote 的能力，以及更多。

以下是 Surface Duo 升级内容：

启用了在单击 Surface Slim Pen 2 上的顶部按钮时启动 OneNote。它需要 Surface Slim Pen 2 与 Surface Duo 配对。

在 Surface Duo 功能的 "设置" 中启用，以选择折叠时接听电话的首选项。

在 Surface Duo 功能的 "设置" 中启用，以选择在打开两个屏幕时自动跨越两个屏幕的特定应用。

优化了纵向和横向的快速设置和通知宽度。

在任何状态下直接从 "快速设置" 中调整媒体音量。

在 Microsoft SwiftKey 中对所有设备模式和应用程序状态可使用拇指模式。

更新了应用程序抽屉和文件夹设计，改进了拖放支持。

更新了 Microsoft 源设计，更新了卡片和新的 Microsoft Start 小部件，用于新闻和天气。

新的双屏增强体验，用于在 OneDrive 应用中查看和编辑照片。

现在，安卓 11 已经推送到 Surface Duo，该团队现在可以展望安卓 12L。该版本的安卓系统专门针对 Surface Duo 这样的双屏设备，但它还没有正式的发布日期，尽管有传言称微软倾向于使用它而不是普通的安卓 12 系统。这次更新还意味着 Surface Duo 2 和 Duo 1 现在使用相同的软件和安卓版本，这对保持一致性是有利的。

用户可以先连接到 Wi-Fi，在 Surface Duo 上来检查安卓 11。然后，你可以进入设置，选择系统，然后是系统更新。在那里，点击检查更新，然后立即重启。Surface Duo 会在后台下载更新，并提示你重新启动。