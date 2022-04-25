Linux Lite 6.0 RC1 发布，谷歌 Chrome 成为默认浏览器

IT之家 4 月 25 日消息，随着 Ubuntu 22.04 已经发布，我们将逐渐开始看到那些基于 Canonical 系统的 Linux 发行版更新。

例如，基于 Ubuntu 22.04 的 Linux Lite 6.0 的第一个候选版本现在已经推出，Linux Lite 在那些从微软 Windows 转到 Linux 的人中非常受欢迎。

Linux Lite 开发人员 Jerry Bezencon 今天宣布对即将推出的 Linux Lite 6.0 release 的候选发布开发版进行公开测试。

与之前的 5.x 系列相比，Linux Lite 6.0（称为 Fluorite）也算是一个主要版本更新，基于刚刚发布的 Ubuntu 22.04 LTS（Jammy Jellyfish）操作系统，并且带来许多新的变化。Linux Lite 6.0 将采用长期支持版本的 Linux 5.15 系列内核。

首先，该发行版终于使用了最新的 Xfce 4.16 桌面环境，并且采用了一个名为 Materia 的新默认窗口主题，可选 Light 和 Dark 风格，而且可以用更现代的方式支持 GTK4 应用程序，以及广泛的桌面环境支持。当然，Papirus 仍是默认图标主题。

IT之家了解到，Linux Lite 6.0 带来了新的默认应用程序，包括 System Monitoring Center 系统监控程序、Google Chrome 网络浏览器和 El-Torito ISO。此外，开发人员承诺还将推出 Linux Lite 主要版本以及 LibreOffice 办公套件的最新稳定版。

在其他值得一提的变化中，Linux Lite 6.0 还采用了一个新的 GRUB 引导加载程序菜单，它还附带一个新版本的 Whisker Menu 应用程序和一个名为 Lite Patch 的新的内部工具，主要是用于应用紧急安全修复程序。

最终的 Linux Lite 6.0 版本将于 2022 年 6 月 1 日发布。如果您想在此之前尝试一下新版本或探索新功能，您可以下载候选版本 (Release Candidate) ( RC) 。当然，这是一个发布预览版本，想来你应该不会拿它装在生产环境中去用。