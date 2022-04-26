市场监管总局：已关注知网涉嫌垄断问题，正依法开展相关工作

IT之家 4 月 26 日消息，知网近日因“中科院停用事件”再次成为舆论焦点。

据长江日报报道，国家市场监督管理总局 4 月 25 日在回复长江日报记者网上留言时表示：已关注到各方面反映的知网涉嫌垄断问题，正在依法开展相关工作。

此前，九旬退休教授赵德馨诉知网维权一事引发舆论关注，国家市场监督管理总局就知网是否涉嫌垄断问题曾两次回应称：核实研究。

IT之家此前报道，近日，一则“中科院因近千万的续订费用不堪重负停用中国知网数据库”的消息在社交媒体流传。知网回应称，在 4 月 1 日之后的过渡期间，知网延续了各项服务，未出现服务停止或中断的情况。知网也将继续向中科院所属各院所提供正常服务，直至 2022 年度协议签署并启动服务。

另据红星资本局此前报道，4 月 17 日，中科院图书馆处某位负责落实此事的老师证实，网传的近“千万级别”续订费用和停用知网访问一事属实，中科院各大所正积极应对因停订知网带来的影响。“自 2022 年 4 月 20 日起，停用 cnki 数据库。以后会用万方和维普替代，查不到的文献可以用文献传递等方式。”

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