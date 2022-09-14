开发者力挺苹果“灵动岛”设计，已为 iPhone 14 Pro 开发相关游戏

IT之家 9 月 14 日消息，在最新的 iPhone 14 Pro 系列中，苹果为大家呈现出了一个巧妙的“灵动岛”设计，它可将原本的“叹号”形打孔区域很好地利用起来，从而一举将劣势转为优势，赢得无数粉丝称赞。

为更好地利用这一交互设计，苹果自然也会允许第三方开发者利用其“灵动岛”进行适配，后续可能包括一系列游戏、流媒体应用都可以带来“灵动岛”相关设计。

现在，WaterMinder 和 HabitMinder 等应用程序的开发者 Kriss Smolka 今天分享了一个以经典游戏 Pong 为蓝本的简单“灵动岛”游戏 Demo。

在演示中，玩家可以利用顶部的“灵动岛”方块与游戏底部的滑块来与小球进行碰撞，从而使其弹起，这一点充分利用了顶部“灵动岛”区域，从而“变废为宝”。

Smolka 说游戏“结果很好”，但有一些滞后问题需要解决。有网友询问，这款游戏是否利用到了苹果的 API，他回答说完全是靠自己实现硬编码的。苹果是否会允许这种涉及动态岛的游戏还有待观察，但毫无疑问这是一种很有创意的实现方式。

IT之家了解到，灵动岛是苹果为了弥补打孔屏的缺陷而设计出来的一种 UI 交互方式，从而巧妙地避开了屏幕面板本身的缺点，在提高屏占比的同时尽可能增强可玩性和趣味性。

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